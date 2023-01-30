شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح عرض "حلمك علينا" بالمسرح العائم من إنتاج مسرح الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الأحد العرض المسرحي "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة (ابدأ حلمك)، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني، من إخراج عبير لطفي، ويستمر العرض يوميا عدا الثلاثاء علي المسرح العائم الصغير بالمنيل.

من جانبه أشار المخرج خالد جلال، إلى أن العرض يعد باكورة الأعمال التي أعلن عنها خلال المؤتمر الذي عقد مطلع يناير الجاري تحت شعار 2023عام جديد ومسرح جديد، منوها إلى أن العروض التي تم الإعلان عنها ستتوالى تباعا على مسارح البيت الفني للمسرح، مشيدا بما قدمه شباب عرض (حلمك علينا) والإخراج المتميز للفنانة عبير لطفي، والدور الذي قام به الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب في خروج هذا العروض بالشكل اللائق.

العرض المسرحي "حلمك علينا" نتاج الدفعة الثالثة من ورشة ابدأ حلمك، والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح وتشرف عليها المخرجة عبير لطفي، ويبلغ عدد المتدربين ما يقرب من خمسين شابا وفتاة، تدور أحداثه حول أحلام الشباب وطموحاتهم وما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق هذه الأحلام والطموحات.

عرض "حلمك علينا" تأليف جماعي، فكرة وصياغة درامية أحمد عماد، أشعار أحمد حسين، تأليف موسيقي محمد حسني، تصميم استعراض سالي أحمد، ديكور أحمد شربي، تصميم ملابس مها عبدالرحمن، تنفيذ ملابس هدير مجدي،إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج روبي مهاب، والعرض من تدريب وإخراج عبير لطفي .