شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الفرنسى أداما نيانى بطل مسلسل Lupin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الفرنسى أداما نيانى عن عمر يناهز 56 عامًا، واشتهر الممثل الفرنسى ببطولة مسلسل Netflix الشهير Lupin، والذى حقق نجاحًا عالميًا عندما تم إطلاقه فى عام 2021، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل لم يتم الإشارة لسبب وفاته.

أولى لقطات الموسم الثالث لـ مسلسل Lupin

وكانت شبكة نيتفلكس قد كشفت عن أول فيديو ترويجى لـلموسم الثالث من مسلسل Lupin، وذلك قبل الإعلان عن موعد طرحه، الذى من المتوقع أن يكون خلال العام المقبل 2023، وكشف الفيديو الترويجى عن مجوعة جديدة من اللقطات التشويقية لأبطال العمل المنتظر.



أداما نياني

الموسم الثانى

وكان قد طرح الموسم الثانى من مسلسل Lupin، فى 11 يونيو من العام الماضى 2021، وتكون من 5 حلقات، ودارت أحداث الموسم الثانى من حيث انتهاء الأول، بعد اختطاف ابن أسان ديوب، بعد أن قام بسلسلة من المغامرات التى أدت إلى ذلك، وبالتالى سيضع هذا أسان أمام الكثير من الاختيارات الجديدة التى سيكون عليه فيها الاختيار.

مسلسل Lupin من بطولة عمر سي، فنسنت لونديز، هيرفى بيير، سفيان كراب، ايتان سيمون، شيرين بوتلة، انطوان سترونج، كلوتيلد هيسمي، نيكول جارسيا، فنسنت جارانجر، يوهان ديونيت.

والمسلسل مستوحى من مغامرات أرسين لوبين، حيث ينطلق اللص النبيل أسان ديوب للانتقام ممن ظلم والده، وعائلته ثرية، حيث يحاول ديوب، الانتقام منهم بكل الطرق الممكنة.

كما حصل الموسم الثانى من مسلسل المغامرة Lupin، على تقييم مرتفع من قبل 27 ناقدا عالميا على موقع Rotten Tomatoes، ووصل إلى 96%، وحصل على تقييم 73% من قبل 214 مشاهد على نفس الموقع.