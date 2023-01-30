شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز يشارك فى بطولة "الكتيبة 101" و"الإمام الشافعى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان وليد فواز فى بطولة مسلسلين جديدين للعرض فى شهر رمضان المقبل، الأول هو "الإمام الشافعى" مع النجم خالد النبوى، والثانى "الكتيبة 101" مع النجمين عمرو يوسف وآسر ياسين، وبدأ فواز تصوير مشاهده فى العملين خلال الأيام الماضية، ليعود بهما إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى.

مسلسل الامام الشافعى بطولة خالد النبوى، نضال الشافعى، أروى جودة، جيهان خليل، خالد أنور، وليد فواز، حمزة العيلى، سلمى أبو ضيف أحمد الرافعى، فرح بسيسو، السورى خالد القيش سلمى أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

مسلسل الكتيبة 101 تأليف إياد صااح وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينزجى، وبطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وليد فواز وعدد كبير من الفنانين سيتم الاعلان عنهم بالتزامن مع التصوير، إضافة إلى مشاركة مجموعة من النجوم كضيوف شرف على الحلقات

ويعرض لوليد فواز حاليا مسلسل حكايات جروب الماميز" على قناة ON، والعمل مكون من 15 حلقة ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، نورهان، هبة عبد الغنى، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد آخر من الفنانين،

وفى سياق آخر انتهى وليد فواز من تصوير دوره فى فيلم "شقو" بطولة بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربينى، وليد فواز، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم فى اذار شعبى اكشن مشوق.