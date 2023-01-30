علي الحجار يحتفل بعيد زواجه ال 25

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 02:43 مساءً - احتفل الفنان علي الحجار بعيد زواجه ال 25 من زوجته السيدة هدى طلعت، وذلك في حفل بسيط أقيم بمنزلهما بحضور عدد من أصدقائهما الفنانين .
نشرت رشا سليمان زوجة المخرج هاني لاشين اللذان كانا من ضمن الحضور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيس بوك” وثقت من خلاله الاحتفال .
وظهر في مقطع الفيديو كلا من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة علي الحجار وزوجته في احتفالهما بعيد زواجهما: صلاح عبد الله، منال سلامة، أحمد عبد العزيز والإعلامية سهير جودة .
فيما أرفقت رشا سليمان الفيديو بتعليق هنأتهما من خلاله بهذه المناسبة جاء فيه: “عيد جواز علي الحجار وهدى .. العمر كله سعادة لقلبكم” .
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