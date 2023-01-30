زاد وزنها كثيرًا.. ظهور مفاجئ لـ راندا البحيري يصدم الجمهور.. لن تصدّق كيف أصبحت الآن؟! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 02:43 مساءً - نشرت الفنانة راندا البحيري، صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة بإطلالة لافتة، حازت إعجاب متابعيها، الذين بادروا بترك التعليقات الإيجابية والإشادة بأناقة الفنانة.

وكان للافت للأنظار زيادة ملحوظه بوزن الفنانة الشابة على غير عادتها، مما جعل الجمهور يتسائل عن الأمر أيضًا.

إطلالة راندا البحيري

وارتدت راندا البحيري، فستان باللون الاورانج وبأكمام طويلة وبفتحة من الامام، واختارت عليه حذام باللون الجملي على شكل فراشة من الامام، وتركت خصلات شعرها السوداء منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة.

واكملت راندا البحيري إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها، ولم تتكلف راندا في إرتداء الإكسسورات؛ حيث أرتدت نظارة شمسية باللون بني الفاتح، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

من هي راندا البحيري؟

راندا البحيرى، هي ممثلة مصرية، ولدت في 18 من شهر أغسطس عام 1983، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عددًا من الأعمال الفنية الجيدة والتى جذبت الجمهور إليها بالرغم من عدم مشاركتها فى الكثير من الأعمال، درست راندا البحيرى في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فى جامعة القاهرة، وبدأت العمل فى مجال الإعلانات في سن مبكّرة ثم إتجهت إلى عالم التمثيل.

راندا البحيري بدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 1995، من خلال مسلسل حكايات من حارتنا، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة سواء أفلام أو مسلسلات ومنها: العيال هربت، كشف حساب، أوقات فراغ، بدون رقابة، ومسلسل سلسال الدم بجميع أجزائه، المرسى والبحار. الشرابية، كوفيد 20، وغيرها

زواج راندا البحيري

وتزوجت الفنانة الشابة راندا البحيرى من رجل الأعمال “سعيد جميل” عام 2009، وأنجبت ابنها الأول والوحيد “ياسين” في يونيو عام 2010، إلا أن هذا الارتباط لم يدم طويلا وقررا الانفصال فى عام 2011، وأكدت مصادر مقربة أنهما عادا لبعضهما مرة أخرى في عام 2015.

نجل راندا لبحيري

وكشفت راندا البحيري للمرة الأولى عن ملامح ابنها “ياسين” بعدما كبر، حيث بدا شبيها بها إلى حد كبير، حيث أكد متابعوها وجمهورها أنها تبدو صغيرة في السن جدًا على أن يكون لديها طفل في مثل هذا العمر.

راندا البحيري قالت أن طارق جميل سعيد هو شقيق طليقها رجل الأعمال سعيد جميل سعيد والد نجلها الوحيد ياسين، حيث اعتذرت راندا البحيري للعريس طارق جميل سعيد عن عدم استطاعتها حضور مراسم الزفاف بسبب انشغالها بتصوير مشاهدها الأخيرة بالجزء الجديد في مسلسل “الأب الروحي”.

وكتبت :”يا عم ياسين ابني يا قمر. يا اجمل محامي في مصر..مبروك علي كل نجاح حققته في حياتك و مبروك علي جوازك و يارب تعيش مبسوط و متهني يا اجدع خلق الله. كان نفسي اكون موجوده في فرحك بس والله العظيم الاب الروحي بنخلص فيه آخر أيامه و كنت شغاله الصبح و معرفتش آجي متزعلش مني”.

مصير الجزء الثاني من فيلم أوقات فراغ

من جهة أخرى، كشفت الفنانة راندا البحيري مؤخرًا عن مصير الجزء الثانى من فيلم أوقات فراغ، والذى كان قد أعلن عن البدء فى تحضيره منذ عدة سنوات.

وأكدت الفنانة راندا البحيرى فى تصريحات خاصة لإحدى الصحف المحليّة، أنها لا تعلم سبب تأخير البدء فى تصوير العمل، رغم البدء فى كتابته منذ ما يقرب من 5 سنوات .

وتابعت راندا البحيرى حديثها قائلة : حتى الآن لم أطلع على السيناريو، ولكن منتج العمل د.حسين القلا، تحدث معى حول فكرة الجزء الثانى من العمل، وهى التطورات التى حدثت للأبطال بعد مرور عشر سنوات.

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