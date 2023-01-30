كأنها فى العشرينات.. أول ظهور لوالدة حسن شاكوش خلال وصلة رقص في حفل خطوبة ابنها! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 02:43 مساءً - احتفل مساء الجمعة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني فى حفل عائلى ضم مجموعة من أفراد أسرته وعدد من أصدقائه المقربين.

وفور إعلان خطوبته شاكوش بدأ عدد كبير من أصدقائه فى طرح العديد من الفيديوهات التى التقطوها أثناء الحفل

ومن بين الفيديوهات التي نشرت خلال حفل الخطوبة، كان مقطع لوالدة “شاكوش” وهي ترقص وسط الحضور بحماس على أنغام أغنية أنا العريس التى يغنيها نجلها مع عمر كمال.

عمر كمال يهنىء شاكوش بالخطوبة

وكان الفنان عمر كمال من أبرز الحضور في الحفل، الذي حرص على تهنئة زميله الفنان حسن شاكوش بمناسبة خطبته وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

حيث أعلن عمر كمال عن خطبة حسن شاكوش، ونشر صورة له مع العروسين وعلق عليها قائلًا: مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي.

كما رقص حسن شاكوش وخطيبته ريم على أغنية «بنت الجيران» الذي كان يغنيها معهما عمر كمال، في أجواء من الاحتفالات مع العائلة والأصدقاء، حيث حضر الحفل البلوجر فرح شعبان زوجة البلوجر المصري علي غزلان، ويتضح أنها صديقة مقربة للعروسة، حيث ظهرا معًا في العديد من الصور والفيديوهات، وحرصت الأولى على تهنئة العروسة في أكثر من منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

من هي خطيبة حسن شاكوش؟

خطيبته تدعي ريم طارق، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وهي صديقة البلوجر فرح شعبان، وظهرت في حفل الخطوبة مرتدية فستانًا طويلًا باللون البيج ومنقوشًا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى حسن شاكوش بدلة باللون الرمادي وقميصًا باللون الأبيض.

خطوبة شاكوش السابقة

على جانب آخر، احتفل حسن شاكوش سابقًا بخطبته على جارته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في يونيو عام 2020، وكانت بحضور أهل العروسين فقط؛ نظرًا للإجراءات الوقائية التي كانت مفروضة حينها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنه سرعان ما أعلن انفصاله عنها بعد أقل من شهر.

مواصفات خطيبة حسن شاكوش

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في لقاء سابق له عن المواصفات التي يبحث عنها في زوجته، وشريكة حياته المستقبلية.

وقال الفنان حسن شاكوش في لقاء مع برنامج “عرب وود”: “بدور حاليا على بنت الحلال، وعايز واحدة شبه أمي”.

وأوضح شاكوش: “البنات اليومين دول بتوع بابي ومامي، والبنات اللي بتشوفيهم على تيك توك الأيام دي هات 2000 جنيه عشان خارجة مع أصحابي، وهات 3000 جنيه عشان رايحة الساحل”.

واستكمل:”أنا عايز واحدة أسافر 20 سنة أشتغل أرجع ألاقيها في البيت، مش أرجع ألاقيها في الساحل، الموضوع باظ خالص، باظ خالص، مش عايز أرجع ألاقيها في شرم هقولها خليكي في شرم مع أصحابك”.

ونفى “شاكوش” مؤخرًا تقليده للنجم محمد رمضان في ستايل أغنياته وملابسه أيضًا موضحًا أنه يعتبره بمثابة شقيقه.

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي

يُذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

كما أعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام».

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

أحدث أغنيات حسن شاكوش

وعلى الصعيد الفني، طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤخرا، فيديو كليب أحدث أغنياته “دي حلاوة” بالتعاون مع نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب“.

وتعد أغنية “دي حلاوة” من كلمات وألحان: أحمد بهاء، ومن توزيع موسيقى: ساري هاني، ومن إخراج: هادي الباجوري، ومن إنتاج: شركة جاما ميوزيك.

كما طرح شاكوش مؤخرًا أغنية “حنيلي” من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية “حبيبتي” التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

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