وفاء عامر نادمة على دعم إحدى الفنانات وتعلق: “اللي ميقدرش وقفتي جنبه ما يستاهلش”

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 02:43 مساءً - أعربت الفنانة وفاء عامر عن ندمها على دعم إحدى الفنانات دون أن تكشف عن اسمها من خلال مشاركتها في عمل فني، ولكنها لم تكن تستحق هذا الدعم .

قالت وفاء عامر في تصريحات لها في مقابلة أجرتها على هامش تواجدها بحفل ملتقى التميز والإبداع العربي: “أنا أثق في ناس وأحب أقف جنب ناس لكن اللي ميقدرش وقفتي جنبه، ميستاهلش إن أنا حتى أتفرج على أعماله” .

تابعت: “احنا زملا، يعني لازم نبقى بنحب بعض ونقف جنب بعض وبنفرح لفرح ونجاحات بعض .. أنا فيه نجمات لو طلبوني في مشهد هروح لأنهم مجربين، جدعان، مفيش فيهم الخسة اللي ممكن تغدر بيك” .

وكان قد أقيم ملتقى التميز والإبداع العربي مساء يوم الجمعة الماضية في دورته الأولى بمصر برعاية اتحاد المنتجين العرب وجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزارة الثقافة .

وشهد الملتقى تكريم نخبة من نجوم الفن والرياضيين والصحفيين والشخصيات البارزة في الوطن العربي .

جاء من بينهم: وفاء عامر، عمرو مصطفى، مصطفى شعبان، حكيم، نيكول سابا، نسرين طافش، إلهام شاهين، مصطفى كامل، أروى جودة، حسن الرداد وغيرهم