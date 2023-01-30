صغرت 20 سنة.. أصالة تواصل خطف أنظار الجمهور بملامحها الشبابية.. والمتابعين: قربتي تروحي الروضة!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 02:43 مساءً - أبهرت المطربة السورية أصالة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها، بعد إطلالتها الأخيرة التي بدت فيها أصغر من عمرها بكثير.

حيث نشرت أصالة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون الأسود، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “كلّ شوي بيصير أحلى وأحلى هالمشروع الوطني السًعودي الفخر اللي بيبيّن المواهب السّعوديّه أصواتهم تربيتهم أخلاقهم لطفهم .. شكراً لكلً من ساهم بإظهار الصوره الحلوه للنّاس الحلوه”.

تعليقات الجمهور

وقد أبدى المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (متى بتروحي الروضه حق الاطفال؟)، (اصالة الصورة التي أراها انت شابة علي الدوام)، (جمالك جمال مش عادي)، (اصالة كسرت المفهوم التقليدي للطلاق والله انها في كل مرة تلمع وتصغر اكثر من اللي قبلها)، (الناس تكبر وانتِ تصغرين).

أصالة تُدخن الڤيب وتثير استياء الجمهور

من ناحية أخرى، أثار انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، ظهرت من خلاله المطربة السورية أصالة وهي تحمل سيجارة إلكترونية “الفيب” في كواليس برنامج “سعودي آيدول“، عاصفة من الانتقادات الغاضبة ضد صاحبة “آسفة”، ما دفعها للاعتذار، مساء الأحد، بعد تدخل زميلتها الإماراتية أحلام.

وتعليقًا على الفيديو المنتشر، شارك الإعلامي السعودي أحمد بن هشام المالكي، تغريدة على «تويتر»، كتب فيها: “أصالة نصري فنّانة مميزة فنياً، ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها الفيب على الملأ”.

وأضاف “من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف مع نفسك بعيداً عن إزعاج الآخرين، للعلم الفيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر”.

أحلام.. ترد وتدافع

بدورها، ردت النجمة الإماراتية أحلام على التغريدة وكتبت، “اعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهذا لن يقلل من قدرها اخوية هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها وإلا كانت دخنت ع الهواء، ومثل ما شفت وراء الكواليس!! والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبة والتقدير أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها”.

أصالة تعتذر

أصالة شاركت تغريدة أحلام وشكرتها على ردها، واعتذرت عن تصرفها، وقالت: “غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ما كان المفروض أشرب فيب قدّام الناس بس كان وقت التصوير طويل وأخدت من صديقة موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر اعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها”.

حفل أصالة فى دبي

هذا وتستعد الفنانة أصالة إحياء حفلا غنائيا يوم 11 فبراير المقبل بدبى, وروجت للحفل عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وروّجت أصالة للحفل ونشرت الملصق الدعائي الخاص به، معلقة: “بدبي بعاصمة السّعادة والفرح أنتوا وأنا رح نلتقي بموعد حنرتب فيه جوّا الرّوح ونطبطب على قلوبنا الحلوة بأغاني اخترت لكم ياها بعناية قديم وجديد، أنا كتير بحبهم وأنتوا بعتقد متلي كتير.. لوقت نلتقي فيكم تقترحوا لي شو فيه غنيّة بتحبوا غنّيها؟ اشتقت لدبي وبكلّ الشّوق رح لاقيكم”.

أغاني أصالة نصري الجديدة

في شهر أغسطس الماضي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

واستقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

أحدث أعمال أصالة

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم “غلبان” 7 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب” بعد 9 أيام من طرحها.

كما حقق كليب «سيد الغرام» لـ أصالة، والفنانة المغربية أسماء لمنور، 10 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع يويتوب، في 23 ديسمبر الماضي. كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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