شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يصدم جماهيره بشأن إصابة لاعب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن تفاصيل خاصة بإصابة نجم الفريق وموقفه من العودة من جديد للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق الإيطالي بالمسابقات المختلفة.

إصابة ميليك تثير القلق داخل يوفنتوس

وكان قد تعرض أركاديوش ميليك للإصابة أثناء مباراة الفريق أمام مونزا في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 80 من زمن اللقاء، تعرض أركاديوز ميليك مهاجم يوفنتوس، لإصابة عضلية بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 58.

وخرج ميليك من أرض الملعب متأثرا بالإصابة، حيث لم يستطع إكمال اللقاء، ليخرج ويكمل يوفنتوس المباراة ب10 لاعبين.

بيان يوفنتوس حول إصابة ميليك

ومن جانبه قال يوفنتوس في بيان رسمي له بعد التأكد من إصابة اللاعب:"خضع ميليك هذا الصباح لاختبارات إشعاعية، والتي أبرزت إصابة متوسطة الدرجة في العضلة الغشائية في الفخذ الأيسر".



وأضاف:" في غضون أسبوعين، سيخضع ميليك لفحوصات جديدة لتحديد أوقات بدأ التعافي بالضبط ".

يذكر أن ميليك قد خاض هذا الموسم 25 مباراة مختلفة مع يوفنتوس نجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد.

