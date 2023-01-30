شكرا لقرائتكم خبر عن قرار يوفنتوس الناري يشعل غضب نجم الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار قرار فريق يوفنتوس الإيطالي الأخير بشأن مرتبات اللاعبين، غضب بعضهم وتفكيرهم في الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي بعد تدهور الأحوال المالية داخل الفريق بالإضافة إلى العقوبات التي يتم توقيعها على النادي بسبب بعض الأمور المادية.

ووفقا للتقارير الصحفية الإيطالية فإن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا يفكر جيدًا في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الموسم عقب نهاية العام الكروي الحالي.

قرار يوفنتوس بخفض رواتب اللاعبين

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن نادي يوفنتوس يعتزم خفض فاتورة الأجور في الموسم المقبل، ما سيؤدي لعدم تجديد عقد دي ماريا الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت الصحيفة بأنه على الرغم من أن دي ماريا يقدم اداء متميزًا مع الفريق وظهوره في حالة بدنية جيدة مؤخرًا إلا أنه أصبح يفكر جيدًا في الرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت بأن دي ماريا قد تكون وجهته المقبلة عقب الرحيل عن يوفنتوس، هو فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، وهو النادي الذي أطلقه لعالم كرة القدم في بداية مسيرته.

انتقال دي ماريا ليوفنتوس

يذكر أن دي ماريا قد انضم لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده.