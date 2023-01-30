شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تبكى على المسرح لرؤية أحد الجماهير يحمل صورة زوجته المتوفاة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت المغنية البريطانية العالمية أديل من البكاء على مسرح، فى ولاية لاس فيجاس، وذلك بعد غنائها أغنيتها الشهيرة Someone Like You، خلال حفلها الأخير، وحسب الفيديو المتداول على إنستجرام كشفت أديل للجمهور الحاضر لحفلها سبب تأثرها الشديد وبكائها، على مسرح ولاية لاس فيجاس، حيث تحيى عددًا من الحفلات الغنائية هناك، وقالت وهى تبكى: "لقد رصدت رجلًا وأنا أغنى فى العرض يجلس بمفرده، وكان الرجل يمسك هاتفه الذى يحمل صورة لزوجته التى توفيت".

اديل تبكى

ووجهت المغنية الشهيرة التحية للزوج الوفى، وعلقت "أنا آسفة لم أكن أعلم وأنت ترينى الصورة ما حدث لزوجتك".



اديل على المسرح

أديل تخطط لإطلاق ماركة عالمية للملابس الداخلية والعطور والمجوهرات

وعلى جانب اخر تقرى أن أديل بدأت فى إطلاق علامة تجارية للملابس الداخلية، كما تخطط صاحبة الـ34 عامًا، لبيع منتجات أخرى، مثل المجوهرات والعطور والملابس، وفقًا لصحيفة The Sun.

1, 2, Free

وحسب التقرير فإنها شركتها Melted Stone قد تقدمت لاستخدام الاسم "1, 2, Free" لعلامة تجارية فى الولايات المتحدة بعد الحصول على الموافقة فى المملكة المتحدة، ويندرج تحت العلامة الملابس الداخلية، والساعات، وأغطية الرأس، والحقائب، وحقائب الظهر، والمحافظ.

قال مصدر فى صناعة الموسيقى: "هذا المشروع يمكن أن يجعلها تبيع مجموعة واسعة من العناصر، لا سيما فى السوق الأمريكية المربحة حيث إنها ضخمة.. فهذا يدل على أن أديل بالإضافة إلى كونها مغنية وكاتبة أغانى رائعة ، فهى سيدة أعمال مميزة."



اديل

وكانت النجمة العالمية أديل، كشفت - فى وقت سابق - أنها كانت تتلقى العلاج النفسى خمس مرات فى اليوم عندما كانت تجرى إجراءات الطلاق من زوجها السابق سيمون كونيكي، وقالت صاحبة أغنية"Hello" ، البالغة من العمر 34 عامًا، والتى انتهى زواجها من رجل الأعمال سايمون، 48 عامًا، أنها كانت تقابل مستشارًا نفسيا لتتوقف عن محاسبة نفسها".

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أشارت أديل إلى أنها تخضع للعلاج مجددًا لتتمكن من تقديم أفضل ما لديها خلال إقامتها فى بالمدينة، كما كشفت أنها كانت تحصل على العلاج النفسى قائلة "بدأت أتلقى العلاج مرة أخرى لأننى بقيت بدون علاج لعدة سنوات.. كنت بحاجة للبدء.. بينما كنت أعانى من آثار الطلاق، كنت أقوم بخمس جلسات علاجية فى اليوم.. لكننى توقفت عن تحميل نفسى المسئولية عن سلوكى والأشياء التى سأقولها.. أنا الآن أفعل ذلك لأننى أريد فقط التأكد من أننى أستطيع أن أعطيكم كل شيء".