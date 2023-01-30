شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الزعيم جمال عبد الناصر يشاهد "عيلة اتعمل لها بلوك" ويشيد بجودة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مسرحية النجم الكبير محمد صبحي عيلة اتعمل لها بلوك وكانت برفقته زوجته، وأشاد نجل الزعيم بالعرض وبفكرته وبكل الفنانين المشاركين فيه قائلاً: مسرح الفنان محمد صبحي مسرح محترم يجمع كل عناصر الفرجة المسرحية، ودائما يقدم الكوميديا السوداء في أغلب أعماله فتضح وتبكي وتتأثر بكل ما تراه في العرض.

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي تشاركه البطولة الفنانة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، ومنهم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي.



نجل الزعيم جمال عبد الناصر مع الفنان محمد صبحي



نجل الزعيم جمال عبد الناصر مع الفنان محمد صبحي