شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تستقبل 4 أفلام فى شهر فبراير بين الرومانسية والكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم منتصف العام السينمائى انتعاشة سينمائية خلال شهرى يناير وفبراير، وسيطرت أفلام الكوميدية على شهر يناير، وطرح خلاله 5 أفلام تنتمى لنوعية الكوميديا، ولكن فى شهر فبراير يختلف الأمر بعض الشىء، حيث يطرح خلاله فيلمان ينتميان لنوعية الأفلام الرومانسية تزمانا مع عيد الحب، كما يتم طرح فيلمين ينتميان لنوعية الكوميديا، لإضفاء حالة من البهجة على جمهور وعشاق السينما.

فيلم جروب الماميز

يطرح فيلم "جروب الماميز" للنجمة روبى يوم 1 فبراير المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنان منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

فيلم أنا لحبيبى

ويطرح فيلم "أنا لحبيبى" بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس يوم 2 فبراير المقبل، وتدور أحادثه فى إطار رومانسي، حيث يتناول الفيلم حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

فيلم "أنا لحبيبى" من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، أحمد حاتم، سوسن بدر، نادر فؤاد، تأليف محمود زهران إخراج هادي الباجوري

فيلم الحب بتفاصيله

يطرح فيلم "الحب بتفاصيله" خلال شهر فبراير ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الثري الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها .

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى

فيلم مغامرات كوكو

يطرح فيلم فيلم "مغامرات كوكو" خلال شهر فبراير ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حيث يناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل مستشفى للطب البيطري، حيث يمتلك المستشفى الدكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

فيلم مغامرات كوكو من بطولة بيومى فؤاد وخالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.