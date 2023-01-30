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مسار إجبارى يحيى حفلاً غنائيًا فى أوبرا إسكندرية يوم 11 فبراير

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القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجباري حفلاً غنائيًا يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، ويقدم الفريق خلاله نخبة كبيرة من أغنياتهم الشهيرة، منها "تقع وتقوم، فاكرة، للحزن أصول، صياد، مطلوب حبيب، ما تخافش، دى بتاعتك، يا ريتك معايا، نهايات الحكاوى، مساومات". 

 

كما يحيى فريق مسار إجبارى حفلاً غنائيًا أيضًا فى إحدى الحدائق الكبرى بمصر الجديدة يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل.

مسار إجباري تعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع

ويشار إلى أن فرقة مسار إجباري تأسست في عام 2005، اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية في أماكن مختلفة، فشاركوا في مهرجانات دولية في أوروبا  والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

كما شاركت الفرقة في عدة منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط وفيلم “ميكروفون” للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسكو.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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