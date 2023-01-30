شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يحيى حفلاً غنائيًا فى أوبرا إسكندرية يوم 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجباري حفلاً غنائيًا يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، ويقدم الفريق خلاله نخبة كبيرة من أغنياتهم الشهيرة، منها "تقع وتقوم، فاكرة، للحزن أصول، صياد، مطلوب حبيب، ما تخافش، دى بتاعتك، يا ريتك معايا، نهايات الحكاوى، مساومات".

كما يحيى فريق مسار إجبارى حفلاً غنائيًا أيضًا فى إحدى الحدائق الكبرى بمصر الجديدة يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل.