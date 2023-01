شكرا لقرائتكم خبر عن ليام هيمسورث وصديقته معًا أثناء تناول الغداء فى مطعم مكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين عدة صور للممثل الشهير ليام هيمسورث وبصحبته صديقته أثناء سيرهما معًا في جولة تسوق قبل موعد غداء لهما، وذلك في شوارع بيفرلي هيلز، وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل حول الثنائى الذى يبدو أنهما كانا مشغولين بشراء مستلزمات عديدة لهما.

ثم توقف الثنائى لتناول طعام الغداء في مطعم مكسيكي يحمل اسم Gracias Madre، في ويست هوليود.



ليام هيمسورث وصديقته

وكان الممثل العالمى الشاب ليام هيمسورث عبر عن سعادته فى وقت سابق بعد اختياره للعب شخصية جيرالت أوف ريفيا، من بعد الممثل العالم هنرى كافيل في الموسم الرابع من مسلسل The Witcher، حيث كتب هيمسورث من خلال حسابه على إنستجرام قائلاً: "بصفتي أحد مشجعي The Witcher، فأنا سعيد للغاية بعد أعطائى فرصة لعب دور Geralt of Rivia، خاصة مع تقديم هنري كافيل الشخصية بشكل رائع".

وأكمل هيمسورث في خلال منشوره قائلاً: "يشرفني أن كافيل سلمني مقاليد الأمور وسمح لي بأخذ نصل الذئب الأبيض في الفصل التالي من مغامرته، هنري، لقد كنت من المعجبين بك لسنوات واستلهمت مما قدمته لهذه الشخصية المحبوبة، ولـ هذا سيكون على وضع الكثير من المجهود لـ هذه الشخصية خاصة، ولكنني متحمس للدخول إلى عالم The Witcher".