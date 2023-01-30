شكرا لقرائتكم خبر عن 132 مليون دولار عالميا لفيلم الرعب M3GAN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب M3GAN إيرادات وصلت إلى 132 مليونًا و433 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى حول العالم، منذ يوم 6 يناير الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب M3GAN بين 77 مليونًا و533 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و54 مليونًا و899 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وصرح المنتج جيمس وان، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، قائلاً: "أنا وجيسون بلوم ممتنون لكل الحب والدعم الذى يحظى به فيلمناM3GAN ، ونأمل الحصول على فرصة جديدة لمشاهدة جانب جديد من القصة".

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمى حول “ميجان” M3gan وهى دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة جيما التى تعمل مهندسة روبوتات فى شركة ألعاب الكترونية، وقد تم تصميم M3gan لتكون رفيقة للأطفال، فهى يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة، مُعلمة وراعية للطفل الذى ترافقه. تصبح جيما فجأة الشخص المفترض به رعاية ابنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة والبالغة من العمر 8 سنوات. نظرا لأن جيما غير مستعدة لرعاية كادى طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التى تواجهها فى عملها، تقرر جيما أن تهدى الدمية M3gan إلى كادى لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدى إلى عواقب لا يمكن تخيلها.

فيلم M3GAN من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو وحوار أكيلا كوبر، وقصة الفيلم تأليف كل من أكيلا كوبر، وجيمس وان الذى يعمل منتج وكاتب ومخرج، أشتهر بكتابة وإخراج أفلام الرعب مثل SAW، DEAD SILENCE، THE CONJURING، كما عمل كمنتج فى عدة أفلام رعب منهم فيلم ANNABELLE ، وهو أيضا منتج فى فيلم M3GAN.

فيلم M3GAN من بطولة كل من أليسون ويليامز التى تلعب دور جيما، فيوليت ماكجرو التى تلعب دور الطفلة كادي، إيمى دونالد التى تؤدى دور الدمية M3gan، جينا دافيس التى تؤدى صوت الدمية M3gan ، رونى تشينج، وبراين جوردان الفاريز.