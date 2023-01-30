شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً بالأوبرا بمناسبة عيد الحب يوم 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هانى شاكر حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 16 فبراير بمناسبة عيد الحب بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ومن المقرر أن يقدم هانى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلاله شاكر، منها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك

يذكر أن النجم هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وروج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربي، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.