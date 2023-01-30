كتب امير فتحي في الاثنين 30 يناير 2023 02:51 صباحاً - كشفت الفنانة اليمنية أروى، عن مساندتها لليمن والمواهب اليمنية، موضحة أنها الوحيدة القادرة على غناء اللون اليمني بمنتهى البراعة، حسب تعبيرها.
غير أن “أروى” اعتبرت – خلال لقاء تلفزيوني – أن اليمن ليس لها أي فضل عليها ولكن الفضل يعود فقط للسعودية.
واضافت “وعلى فكرة لما اقول هذا لن يبعثوا على حسابي فلوس لأن في ناس تافهة تقول الفلوس من عندهم”.
وتابعت : “هذا اعتراف بالحقيقة أول مرة ظهرت كان على قناة سعودية وأول ألبوم كانت شركة سعودية وأول دعم لي كان في السعودية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أروى: “اليمن ما لها علي اي فضل وكل الفضل للسعودية”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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