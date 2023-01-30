شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تعفى حفل معبد الأقصر من الرسوم دعما للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، إنه تم إصدار تصريح لإحياء حفل الأوركسترا الإيطالي بمعبد الأقصر، وذلك بعد الإعفاء الكامل للحفل من أي رسوم، وذلك بقرار من مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك دعما للسياحة المصرية.

وفي سياق مختلف، أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تعاقده على مجموعة حفلات ستقام قريبًا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الموسيقية.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. صدق الله العظيم.. قريبًا حفلات الخير لصالح صندوق الإعانات والمعاشات ولن أخفي على حضراتكم سرا.

وتابع كامل: "لقد تم التعاقد بحمد الله مع شركة كبيرة ومميزة لعمل حفلات ضخمة تحت رعاية النقابة، على أن يتم من خلالها زيادة الموارد التي ننوي تخصيصها للزملاء غير القادرين على مواكبة الظروف الحياتية الصعبة.. دعواتكم".

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي رئيس لجنة الخدمات، والدكتور عاطف إمام والدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، قد زاروا الموسيقار الكبير حلمى بكر داخل المستشفى للاطمئنان على صحته، وتمنوا له الشفاء العاجل.