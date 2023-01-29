اصالة تعتذر بعد تدخينها الـ Vape في كواليس “سعودي ايدول”

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 11:55 مساءً - ردت الفنانة السورية أصالة نصري، على فيديو مثير للجدل من كواليس برنامج اكتشاف المواهب “سعودي أيدول”، الذي ظهرت فيه وهي تُدخن، ما عرضها لهجوم كبير.

وشاركت “أصالة” منشورا للفنانة أحلام تدافع فيها عنها، عبر حسابها على “تويتر”، معلقة عليه: “غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي”.

وأضافت: “طبعاً ما كان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس، بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخذت من صديقة موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر اعتذاري ورح أكون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها”.

وتداول الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات كبيرة لأصالة، ومن بين من هاجمها الإعلامي السعودي أحمد المالكي.

وكتب المالكي عبر حسابه على “تويتر”: “أصالة نصري فنانة مميزة فنيًا، ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها (الڤيب) على الملأ”.

وأضاف: “من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف مع نفسك بعيداً عن إزعاج الآخرين، للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر”.

وتدخلت الفنانة أحلام للدفاع عن زميلتها في لجنة تحكيم “سعودي أيدول”، لترد على أحمد المالكي: “اعذر مروري. تغريدة مستفزة وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها”.

وتابعت أحلام عبر حسابها على “تويتر”: “أخويا هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها وإلا كانت دخنت على الهواء، ومثل ما شفت وراء الكواليس!!”.

وأضافت: “الناس اللي تتصيد دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم، والكل يدخن ما سوت شيء عظيم ولها كل المحبة والتقدير، أصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها”.