شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد باتلر: فيلم Plane من أكثر التجارب السينمائية المرضية لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عرض فيلم Plane للمثل العالمى جيرارد باتلر بـ دور العرض المصرية منذ يوم 25 يناير الجارى، وطرح العمل بدور العرض العالمية يوم 16 يناير الجارى، العمل الذى يدور في إطار تشويق وأكشن.

ووصف باتلر شخصيته في الفيلم بأنه رجل في مهمة يبذل قصارى جهده لإنقاذ ركابه من الخطر الوشيك، وصرح باتلر قائلا:" أنا فخور بتقديمي فيلم من هذا النوع، فأنا أحب تقديم هذا النوع خاصة، وفخور بذلك، وأشعر أنني أصبحت معروفًا به كثيرًا، أتذكر دائما ما قاله لي روبرت داوني جونيور، عندما رأى فيلم " Olympus Has Fallen" عام 2013، كتب لي بريدًا إلكترونيًا وقال "هذا هو نوع الفيلم الذي نفتقده كثيرًا، حيث يهتف الجمهور فرحين بما شاهدوا، وهذا ما هو مايقدمه فيلم Plane إنها تجربة مميزة بالنسبة لي".



Plane

أشار بتلر عن شخصيته في فيلم Plane: "تورانس شخصية ثرية، وعلى الرغم من عدم وجود خبرة تكتيكية في محاربة المتمردين الخطرين لديه، إلا أنه يشعر بمسؤولية عميقة تجاه ركابه، وتجاه ابنته، وبعد الهبوط الاضطراري، سيذهب إلى أبعد الحدود لحماية ركابه وإعادتهم لمنازلهم، وكانت فترة العمل علي هذا الفيلم شيقة، ويمكن وصفها بإنها واحدة من أكثر تجارب صناعة الأفلام إرضاءً لي".

وأنهى باتلر حديثه قائلا: "أنا ممتن جدًا لممثلينا، وصانعي الأفلام، وطاقم العمل الذي عمل بجد عليه في ظهور فيلم Plane بهذا الشكل، وسعدت بمشاركته مع الجمهور في جميع أنحاء العالم".



Plane

يدور فيلم Plane في إطار أكشن وإثارة وتشويق، حول طيار يجد نفسه محاصرًا وسط حربا مميتة، لتجبره الظروف على الهبوط بطائرة تجارية خلال عاصفة شديدة.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ جان فرانسوا ريشيتن ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جي. بي. دافيسن، وبطولة جيرارد باتلر، ومايك كولتر، ويوسون آن، ودانييلا بينيدا، وبول بن فيكتور، وجوي سلوتنيك، ويعرض في مصر بأكثر من 20 دارعرض في مختلف انحاء الجمهورية.