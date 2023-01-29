شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يلقى قصيدة لصلاح جاهين فى حب مصر بالدموع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النجم حسين فهمى، قصيدة لصلاح جاهين فى حب البلد، وتأثر حسين فهمي كثيرًا وامتلأت عيناه بالدموع خلال ندوة بعنوان "تجربتى مع صلاح جاهين"، المقامة حاليًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54

وقال حسين فهمي: "صلاح جاهين عبقرى ومثقف عاشق للفن فى كل حالاته وهذا يتضح من خلال ممارسته الكتابة والرسم والتمثيل والشعر، وشارك فى فيلم اللص والكلاب كان فنان متكامل".

وأردف فى حديثه: "الهزيمة كانت سبب اكتئاب صلاح جاهين وكلنا تأثرنا وكانت فترة قاسية جدًا وفى الأول مخى رفض الهزيمة وجالى انهيار عصبى بعد ما تأكدت من الهزيمة".

وعن مشهد العبور فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى"، قال: "إحنا كنا بنصور على خط بارليف فعلاً والمشهد كان مهم جدًا بالنسبة ليا كنا فى الإسماعيلية البلد كانت مدمرة حرفيًا ومهجورة والجيش كان بيجبلنا مياه وكنا نصحى كل يوم الساعة 6 الصبح عشان نصور وفضلت قاعد 4 أيام من أجل المشهد لحد ما قولت يالا النهاردة هصوره قريت الجواب نسبة الحماس خدنى جدًا مفتكرتش عملت ايه وبتفرج عليه زى أى مشاهد مش فاكر عملت ايه وقتها غير العساكر بتصقف ومحمود ياسين بيحضنى جامد".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.