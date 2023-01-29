شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "2 للإيجار" يسجل 615 ألف جنيه فى دور العرض السينمائى بعد 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "2 للإيجار" بطولة الفنانين بيومى فؤاد ومحمد ثروت، إيرادات بلغت 116 ألف جنيه فقط في 4 أيام عرض في السينمات وذلك ليلة أمس السبت، وهو من إخراج شادى على، حيث وصلت مجموع إيراداته لـ 615 الف جنيه حتى الآن.

قصة فيلم قصة "2 للإيجار" تعتمد على الإثارة والتشويق الكوميدى، بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت ومريهان حسين، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.

وكان قد قدم بيومي فؤاد مسلسل الاختيار 3، الذي قدم من خلاله شخصية سعد الكتاتني، ومسلسل المشوار الذي قام ببطولته محمد رمضان ودينا الشربيني، كما شارك في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير بشخصية الدكتور ربيع.

كما قدم محمد ثروت شخصية المحامى الذى يساعد فاتن أمل حربى (نيللى كريم) في مسلسلها الذى عرض في رمضان الماضى، من إخراج ماندو العدل.