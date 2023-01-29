شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: أجسد دور "عالم" فى "سره الباتع" وأتمنى تقديم شخصية الخديو إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حسين فهمى، عن الشخصية التى يتمنى تقديمها خلال ندوته بعنوان "تجربتى مع صلاح جاهين"، المقامة حاليًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54.

وقال حسين فهمى: "نفسى أقدم شخصية الخديو إسماعيل واتعرض عليا الشخصية قبل كده لكن معجبنيش النص والخديو إسماعيل شخصية مثيرة بالنسبة ليا وكنت حابب جدًا أعملها فى يوم من الأيام بس يكتب شخصية الخديو إسماعيل مظبوط".

كما تحدث حسين عن شخصيته التى يقدمها فى مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف والذى يعرض فى موسم رمضان 2023، قائلا: "مسلسل هيبقى مهم السنة دى فى رمضان وبعمل شخصية عالم جاء مع حملة نابليون ومن حب المصريين مرجعش وفضل أنه يدفن فى مصر، ولازم أشوف الشخصية وأدرسها كويس جدًا ولازم أحللها وأبحث عنها كل ده لازم أعمله قبل التصوير لتشبع الشخصية قبل بدء التصوير، وكمان بحضر لمسرحية امسك حرامى".

وسألت فتاة من لغة الإشارة، حسين فهمى لماذا لا يوجد عند إذاعة المسلسلات والأفلام ترجمة من أجل أن تفهم الأفلام، ليرد عليها قائلاً: "معندناش كلمة معاق عندنا اسمها قدرات خاصة وسعيد أنك قدرتى تعبرى عن رأيك، وهوصل رسالتك للشركة المنتجة ونقدر نعمل حاجة ونقدر نعرضه بلغة الإشارة، ودائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بذوى القدرات الخاصة وده الكل يتكلم عليه بره وحاجة أكثر من رائعة".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.