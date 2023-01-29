شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يواصل بروفات "شفيقة المصرية" قبل عرضها الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان مجدى فكرى بروفاته لمسرحية "شفيقة المصرية"، استعدادًا لبدء عرضها الخميس المقبل على مسرح البالون، وعن العرض يقول الفنان مجدى فكرى لـ"الخليج 365"، إن المسرحية عبارة عن عرض استعراضى كبير ضخم، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، التابع لوزارة الثقافة.

وأضاف فكرى أن العرض تدور أحداثه في إطار اجتماعى استعراضى رومانسى، ويحكى عن صراع في فترة ما ما بين وقت البشوات بثرائهم الفاحش وسطوتهم، والبسطاء، ويطرح العرض تساؤلا مهما، هل الحب من الممكن أن يزيب الفروق الاجتماعية؟، موضحًا أنه سيبدأ عرضها على مسرح البالون الخميس المقبل.

مسرحية "شفيقة المصرية"، تأليف الدكتور مصطفى سليم، وإخراج محمد صابر، ويشارك في بطولة العرض نجمة فرقة رضا دعاء سلام، والفنانة علا رامى، بالإضافة إلى كل من وائل علاء ومنة جلال وعلاء عوض وفادى فكيه وأسماء البكرى وشيرين.

يذكر أن الفنان مجدى فكرى قدم مؤخرًا مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، وشاركه البطولة كل من دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.