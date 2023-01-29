شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تعلن عن موعد تشييع جثمان والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة التونسية عاىشة بن أحمد عن موعد تشييع جثمان والدها حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تقام صلاة الجنازة ويوارى جثمانه الثرى يوم الإثنين 30 يناير 2023 بعد صلاة العصر بمقبرة الزلاج بتونس إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وكانت قد أعلنت النجمة التونسية عائشة بن أحمد، منذ قليل، وفاة والدها، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "لقد رحل أبى" .