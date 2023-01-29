شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى فى صورتين بين أحضان ماجد الكدوانى بينهما 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد هنيدى متابعيه على موقع إنستجرام بصورتين مع الفنان ماجد الكدوانى، أحدها مر عليها سنوات، وتحديدًا في فيلم "عسكر في المعسكر" الذى عرض عام 2003، في حين جاءت الصورة الثانية خلال العام الجاري 2023 أي أن الفارق بينهما يصل لـ 20 عامًا.

وعلق محمد هنيدي على الصورة بكتابة: "ميزة الكدواني أنه تحسه أنه زي أمك في الحنيه والدفا"، وذلك تعليقًا على الصور الذى مازح بها متابعيه حيث التقطوا على نفس الشاكلة، وهو في أحضان الكداونى.



هنيدى على انستجرام

وما أن نشر هنيدى الصور حتى أثارت تفاعلا كبيراً بين متابعيه على موقع انستجرام، خاصة مع استعادة ذكريات واحد من أهم أفلام هنيدي وماجد الكدوانى التي حققت نجاحاً كبيراً قبل 20 عام.



هنيدى وماجد الكدوانى

جدير بالذكر أن آخر أفلام محمد هنيدى هو بطولته لـ فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل"، والذى شارك فيه إلى جانبه نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.