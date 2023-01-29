شكرا لقرائتكم خبر عن مش بعيط وبرقص.. شاكيرا ترد على بيكيه بفيديو جديد بعد نشره صورة مع حبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال حرب التعليقات دائرة بين النجمة الكولومبية شاكيرا، وزوجها السابق جيرارد بيكيه، فبعد الصورة الأخيرة التى نشرها بيكيه عبر "إنستجرام"، مع حبيبته الجديدة كلارا شيا، ردت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، بنشر مقطع فيديو لها وهى ترقص على أنغام إحدى أغانيها الناجحة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليه: "لم تعد النساء تبكين، النساء يرقصن ميرينجو".

وتبدو الفيديوهات والصور التى يتبادلها الثنائى شاكيرا وبيكيه، منذ انفصالهما وشروعهما فى إتمام إجراءات الانفصال، كونها مكايدات ورسائل لاستفزاز الطرف الآخر، فلم تكن هذه المرة الأولى التى يستفزون بعضهم البعض بشكل غير مباشر.

شاكيرا وبيكيه يستفزون بعضهما عن طريق السوشيال ميديا

البداية كانت مع كشف شاكيرا النقاب عن مقطع أغنية موجه إلى زوجها السابق، حيث توضح المغنية أنها تشير إلى الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا والتى يشاع أن شريكها السابق بدأ مواعدتها العام الماضى قبل أن ينفصلا، قائلة: "أنا أستحق اثنين من 22 عامًا.. لقد استبدلت فيرارى مقابل توينجو.. لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو".



بيكيه وحبيبته

وتلا ذلك ظهور جيرارد بيكيه وهو يقود سيارته مع أطفاله من زوجته السابقة شاكيرا، وخرج نجم برشلونة مع أبنائه فى نزهة، وبدا أن لاعب كرة القدم، البالغ من العمر 35 عامًا، يقضى وقتًا ممتعًا مع الأطفال الذين يتقاسمهم مع زوجته السابقة شاكيرا، وتم رصدهم فى سيارته الفاخرة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

تأتى هذه النزهة فى أعقاب الكشف عن أن صديقته السابقة، التى انفصل عنها فى يونيو 2022، اكتشفت أنه كان على علاقة غرامية من أخرى، وارتدى جيرارد، سويت شيرت برقبة عالية.



شاكيرا وبيكيه

بيكيه فى جولة مع أبنائه بسيارة اقتصادية

وتعمد بيكيه الظهور بسيارة اقتصادية تبلغ تكلفتها 8000 جنيه إسترلينى، وبدا أنه اختيار متعمد، بعد إعلان شاكيرا فى أغنيتها التى تم إصدارها حديثًا أن لاعب كرة القدم السابق قد استبدل سيارة فيرارى مقابل توينجو، عندما بدأ مواعدة شريكته الجديدة كلارا شيا مارتى.

وبحسب ما نشرت "ديلى ميل"، ظهر بيكيه مبتسمًا للكاميرا، بسيارته الاقتصادية بسعادة بين السيارات الأكثر براقة عند وصوله للعمل فى مشروعه الجديد، وكان قد أرسل جيرارد بيكيه رسالة واضحة إلى زوجته السابقة شاكيرا بعد انفصالهما العلنى، حيث رد لاعب كرة القدم على شاكيرا التى سخرت فيها منه، وأنه استبدل سيارة فيرارى بسيارة رينو توينجو.

انفصال شاكيرا وبيكيه بسبب علبة مربى فراولة

ويأتي قرار نجم كرة القدم السابق بالإعلان عن علاقته الرومانسية الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب تصدر شاكيرا مخططات Spotify العالمية بعد نجاح اغنيتها، فيما انفصل الزوجان المشهوران في يونيو 20222 بعد قصة حب استمرت 12 عامًا، والتي جاءت وسط مزاعم الخيانة.

ويزعم أن شاكيرا أدركت أن حبيبها السابق لم يكن مخلصًا عندما اكتشفت أن علبة من مربى الفراولة قد تم تناولها أثناء غيابها.