شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى بندوة معرض الكتاب: صلاح جاهين عبقرى فى كتابة الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة " تجربتى مع صلاح جاهين"، منذ قليل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54، بحضور النجم حسين فهمى ويدير الندوة الإعلامية مروة الشبراوى.

وقال حسين فهمى: "تجربة فيلم خالى بالك من زوزو كتابة صلاح جاهين حاجه مبهرة ويا واد يا تقيل الأغنية اتفاجأت بالكلمات وجمالها وصلاح له تركيبة فى كتابة الكلمات عبقرى، وكواليس الأغنية كنا كلنا مجمعين وعلى الساعة 1 بليل كانت بانت ملامح".

وتابع فى حديثه: "النجاح الجماهيرى غير النجاح الفنى ومنتقدى فيلم خلى بالك من زوزو وقتها قالوا ده فيلم تهريج وانه بيلهى الناس قبل الحرب وقتها".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.