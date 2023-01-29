شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يروى موقفًا كوميديًا مع صلاح جاهين فى فيلم "خلى بالك من زوزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى النجم حسين فهمى خلال ندوة "تجربتى مع صلاح جاهين"، المقامة حاليًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54، عن موقف كوميدى مع صلاح جاهين أثناء تصوير فيلم "خلى بالك من زوزو".

وقال حسين فهمى: "الفيلم اتعرض فى سينما كان فيها ألف و200 كرسى والتيكت كان سعرها 50 قرشًا وقتها واللونج كان 75 قرشًا والفيلم كانت مزانيته 15 ألف جنيه وكان أجرى 900 جنيه وكنت طالب أكتر من كده بس قالوا ليا مش هينفع".

وتابع: "أثناء تصوير الفيلم جالى صلاح جاهين وقالى الفيلم هيسقط تشترى حصتى اشتريها منى ومش ده اللى كنت عايز أعمله وباع حصته وندم ندم كبير جدًا بعد ما الفيلم نجح نجاحًا كبيرًا، وده من الأفلام المهمة فى تاريخى أنا وسعاد حسنى".

واستكمل كلامه: "حسن الإمام مخرج دمه خفيف جدًا وكنت وقتها دارس إخراج كنت بقوله إيه رأيك لو وقفنا الكاميرا هنا وكان يجى يقولى ما تيجى تخرج أنت أحسن يا حسين وكان لينا مواقف كتير حلوة فى تصوير الفيلم وكانت الناس كلها متعاونه وبتحب بعض".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.