فيلم "Avatar: The Way of Water" يقترب من 3 مليارات دولار عالميًا

القاهرة - سامية سيد - يحافظ فيلم "Avatar: The Way of Water" للمخرج جيمس كاميرون، على احتلال صدارة شباك التذاكر المحلى خلال سبع عطلات متتالية بنهاية الأسبوع الماضى، ويعتبر هذا الإنجاز امتداد لسلسلة من النهايات الأولى الكبرى التى سبقه فيها 11 فيلمًا على الإطلاق فى المنافسات المحلية.

"Avatar: The Way of Water" الأعلى فى شباك التذاكر المحلية

حصل فيلم "The Way of Water" على 3.5 مليون دولار من 3600 دار سينما، يوم الجمعة الماضى، بانخفاض ضعيف بنسبة 25% عن رحلته السابقة، لتتجاوز إيرادات الجزء الثانى من فيلم "Avatar" حتى الآن 600 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، مع إمكانية إزاحة فيلم Star Wars: The Last Jedi (620.1 مليون دولار) باعتباره الإصدار الحادى عشر من حيث أعلى أرباح في أمريكا الشمالية على الإطلاق، وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية حالياً 608 ملايين دولار.



فيلم Avatar: The Way of Water

أصبح فيلم "The Way of Water"، يوم الجمعة، رابع أعلى فيلم يحقق أرباحًا في تاريخ شباك التذاكر العالمي، بعد أن اجتاز فيلم Star Wars: The Force Awakens"، الذى حقق 2.06 مليار دولار فقط، بينما حقق الجزء الثانى من فيلم Avatar (2.92 مليار دولار)، فيما حقق فيلم "Avengers: Endgame"، (2.79 مليار دولار)، وفيلم "Titanic" (2.19 مليار دولار)، لتحتل هذه الأفلام المرتبة الأعلى فى القائمة على الإطلاق.

في حين أن "Avatar 2" لم يشهد سوى القليل من المنافسة رفيعة المستوى في الأسابيع التي تلت الإجازة، فقد وصل أحد الأفلام العالمية الرائجة إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، ويتوقع الآن الانتهاء في المراكز الخمسة الأولى في شباك التذاكر المحلي.