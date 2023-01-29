أروى جودة تعلن ارتباطها

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 08:51 مساءً - أعلنت الفنانة أروى جودة عن ارتباطها دون أن تكشف عن هوية الشخص الذي ارتبطت به، على أن يتم ذلك بشكل رسمي في وقت قريب .
قالت أروى جودة في مقابلة لبرنامج “عرب وود” على خلفية تواجدها بحفل ملتقى التميز والإبداع العربي: “هو قابل أهلي وأنا قابلت أهله، وهيحصل قريب أوي” .
وأقيم ملتقى التميز والإبداع العربي مساء يوم الجمعة الماضية في دورته الأولى بمصر برعاية اتحاد المنتجين العرب .
وشهد الملتقى تكريم نخبة من نجوم الفن والرياضيين والصحفيين والشخصيات البارزة في الوطن العربي .
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