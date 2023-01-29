ثقافة أميركية.. سؤال سنوي: ما هي السعادة؟

واشنطن: صارت بعض طقوس بداية العام في أميركا، بالإضافة إلى تخفيض الوزن بعد أكثر من شهر من احتفالات عيد الشكر، وعيد الميلاد، ورأس السنة الجديدة هي أسئلة حول إذا ما كان العام السابق «سعيدًا»، وإذا ما كان العام الجديد سيكون كذلك، وفي كل الحالات، ما هي «السعادة»؟

مع بداية هذا العام، اهتمت المجلات الأميركية، كالعادة، بالموضوع حيث:

* نشرت مجلة «تايم» قصة غلاف بعنوان «سر خبراء السعادة».

* كتبت مجلة «فورتشن» عن تتبع سعادة 700 شخص منذ عام 1938.

* كتبت مجلة «فوربس» تقريرًا طويلًا تحت عنوان «السعادة بين العمل والحياة».

* كتبت مجلة «سيكولوجى توداي» عن: «كيف تقضي وقتك مثل مليونير، وتصبح أكثر سعادة».

* كما تضمنت قائمة «أمازون» للكتب الجديدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) كتاب «الحياة الجيدة: أطول دراسة علمية للسعادة في العالم». وكانت قائمة الكتب الجديدة في نفس الشهر في العام الماضي، تضمنت كتابا عن السعادة أيضا: «طريقة الحياة الجيدة: الأسئلة الكبيرة للسعادة، والإيمان، والمعنى».

يعرف قاموس ميريام وبستر الأميركي «السعادة» بأنها «حالة من الرفاهية والرضا.. تجربة ممتعة، أو مرضية».

وفي قاموس أوكسفورد البريطاني، السعادة هي «حالة الرضا العقلي اللطيف، السعادة العميقة أو القناعة بظروف المرء».

وتوجد إشارة إلى أن الكلمة الإنجليزية «هابينيس» استعملت لأول مرة في كتاب نشر سنة 1473.

وفي سنة 1776، في إعلان الاستقلال الأميركي عن «حقوق غير قابلة للتصرف»، توجد ثلاثة حقوق: «الحياة، والحرية، والسعي نحو السعادة».

لكن الإعلان لا يقدم تعريفا لكلمة «السعادة».

في عام 2018، قدم تقرير صادر عن مركز القانون والدين بجامعة إيموري (ولاية جورجيا) تعريفًا صعبًا: «تدور الحياة السعيدة حول أكثر من مجرد أنا، وصحتي، وثروتي، وسلامتي، وأمني.. كيف يكون الشخص سعيدا، وهو يشاهد كل صباح في شاشات التلفزيون صور البؤساء والعرايا والجوعى حول العالم؟

ودعا التقرير الحكومات لقيادة مواطنيها في السعي وراء السعادة، والحصول عليها، وانتقد الحكومة الأميركية لعدم اهتمامها بذلك، وبالتالي عدم قدرتها على تحقيقه.

وفي واشنطن العاصمة، يبدو أن مكتبًا غامضًا في المبنى 2 شارع ماساتشوستس- حيث يوجد متحف البريد الوطني- هو المكان الوحيد الذي يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة.

لكنه لا يعرف كلمة «سعادة»، ولا يحاول إسعاد المواطنين. فقط يسجل أحاسيس عدد من الناس يتصل بهم تليفونيا، وبطريقة غير علمية.

يتبع هذا المكتب الصغير لقسم إحصائيات العمل، التابع لوزارة العمل. ويعرف وظيفته بأنها: «قياس الوقت الذي يقضيه شخص- في يوم واحد- في القيام بأنشطة مختلفة، مثل العمل بأجر، أو رعاية أطفال، أو التطوع، أو الاتصالات الاجتماعية».

لكن «قياس الوقت» يختلف كثيرًا عن «قياس السعادة» كما أن الاستطلاع بدأ فقط سنة 2003.

قبل سنوات قليلة، أضاف الاستطلاع سؤالا عن أحاسيس الشخص وهو يقوم بالعمل الذي يقول إنه يقوم به عندما يتصل به موظفو مكتب الإحصاء تليفونيا. يسأل الموظفون عن أحاسيس مثل: الرضا، والغضب والتوتر، في محاولة لتحاشي كلمة «سعادة».

سجل العاملون في الرعاية الصحية درجات عالية في الرضا الوظيفي، لكنهم سجلوا درجات عالية في الإجهاد والتعب.

على الجانب الآخر، سجل العاملون في البنوك، وشركات الاستثمار، والتأمين، درجات قليلة في الرضا عما يقومون به، وجاء المحامون في آخر القائمة.

كما سجل المزارعون ومن يعملون في قطع الأشجار درجات عالية في الإجهاد، لكنهم سجلوا درجات عالية في الرضا عن أعمالهم، ويعتقد أن عملهم في العراء، ومع الطبيعة من أسباب «سعادتهم».

انتقد عدد كبير من علماء النفس طريقة عمل «مكتب السعادة الحكومي» هذا، وقالوا إن المكان الذي يوجد فيه الشخص عندما يتصل به العاملون في المكتب يؤثر على النتائج، ويجعلها غير علمية.

مثلا، سجل الذين كانوا داخل كنائس أو أماكن عبادة عندما تلقوا اتصالات المكتب درجات عالية في الرضا عما يقومون به، وسجلوا درجات منخفضة في التوتر والإرهاق أما عن العاملين في المدارس والمستشفيات فقد سجلوا درجات عالية في التوتر والإرهاق، مع درجات عالية في الرضا عما يقومون به.

بالإضافة إلى سؤال: «أين أنت الآن؟»، كان هناك سؤال: «ماذا تفعل الآن؟». وكانت هناك مشكلة أيضا، حيث سجل الذين كانوا يأكلون في مطاعم، أو يشربون في حانات، درجات عالية في الرضا عما يفعلون. لكن، لم يفعل ذلك المرضى في المستشفيات، والعاطلون عن العمل.

هكذا، صار المكتب الوحيد للحكومة الأميركية الذي يمكن أن يسجل سعادة المواطنين غير قادر على ذلك. ولأكثر من سبب:

أولاً، الذي كان «سعيدا» وهو يأكل في مطعم، أو يشرب في حانة، ربما كان غير ذلك في أوقات أخرى. في حالات كثيرة كان المكتب يعاود الاتصال لمعرفة مزيد من التفاصيل. لكن ظلت النتائج غير محددة.

ثانيًا، إجابة الشخص إذا كان سعيدا أو غير سعيد «سبجيكتيف» (شخصية)، لا «اوبجيكتيف» (هادفة).

ثالثا، التقرير المشار إليه سابقا من جامعة إيموري يقول إن السعادة الحقيقية هي وضع اعتبار للبؤساء، والمحتاجين، والفقراء حول العالم.

رابعا، صار واضحا أن المكتب، لأنه حكومي، لم يسأل عن الدين (بسبب فصل الدستور للدين عن الحكومة) لكن لا يمكن تجاهل الدين في حياة الناس. والدليل على ذلك في نتائج استطلاعات المكتب نفسه عن الذين كانوا في دور العبادة وقت الاتصالات التليفونية معهم.