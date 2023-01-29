محمد صبحي يُعرب عن سعادته بالعمل مع الفنانة وفاء صادق

أعرب النجم الكبير محمد صبحي عن سعادته بالعمل مع الفنانة وفاء صادق والتي تشاركه أحدث عروضه المسرحية «عيلة اتعاملها بلوك».ووصف صبحي وفاء صادق بعبارة مميزة حيث قال: وفاء أصبحت الآن توأمي وأستمتع بالعمل معها فهي شخصية شديدة النبل، وكان والدها هو معلم ومرشد لي في رحلتي يقسو عليا في بعض الأحيان حتى أصبحت الشخص الذي أنا عليه الآن.

كما وجه صبحي في كلمته بالمؤتمر الصحفي لمسرحيته الشكر لجميع العاملين معه خلف الكواليس لكونهم أفرادًا تربوا في المسرح ويجيدون التعامل بإيقاع سريع مع خشبته التي يتم تغيير ديكوراتها في 30 ثانية مع تعدد اللوحات المقدمة بالعرض.

كما وجه تحية خاصة لفريق العمل من الشباب وهم من فرقة "استوديو الممثل" : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي ، حلمي جلال الدين ، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي ، وليد هاني ، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف .

وأثنى صبحي على الموهبة محمد شوقي نجل صديقه الراحل الفنان شوقي طنطاوي الشهير بـ«مطاوع فتيس» متنبأ له بمستقبل كبير في الدراما الكوميدية.

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