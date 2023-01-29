تدخن سرا .. أصالة تثير الجدل بمقطع فيديو من كواليس سعودي آيدول

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 06:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للفنانة أصالة من كواليس تصويرها لحلقة من برنامج “سعودي آيدول” .
ظهرت الفنانة أصالة في الفيديو وهي تجلس على طاولة التحكيم إلى جانب الفنان ماجد المهندس وتدخن السيجارة الالكترونية وتزفر الدخان .
وحاولت أصالة إخفاء تدخينها للسيجارة الالكترونية بوضع ورقة أمام وجهها، إلا أن الدخان الذي زفرته من فمها وأنفها كان يتصاعد بشكل كثيف .
وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين الذين تساءلوا حول إن كانت الفنانة أصالة قد تراجعت عن قرارها بالإقلاع عن التدخين .
حيث كانت قد أعلنت الفنانة السورية إقلاعها وتوقفها عن التدخين بشكل نهائي منذ 6 سنوات، مع احتفالها بعيد ميلادها ال 48 .
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