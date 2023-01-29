بصورة تجمعهما .. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدتها

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 06:54 مساءً - احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد والدتها في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة بالأبيض والأسود تجمع هنادي مهنا بوالدتها، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها لها وهنأتها بعيد ميلادها .

فكتبت هنادي مهنا: “عيد ميلاد سعيد .. أنا لا شيء بدونك .. لا يمكنني أبدًا أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل ما فعلته وتفعلينه من أجلي” .

تابعت في تعليقها على الصورة: “أنا محظوظة جدًا لوجودك، فأنت تستحقين سعادة العالم .. أنا أحبك من كل قلبي” .