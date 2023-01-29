كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 06:54 مساءً - احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد والدتها في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور صورة بالأبيض والأسود تجمع هنادي مهنا بوالدتها، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها لها وهنأتها بعيد ميلادها .
فكتبت هنادي مهنا: “عيد ميلاد سعيد .. أنا لا شيء بدونك .. لا يمكنني أبدًا أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل ما فعلته وتفعلينه من أجلي” .
تابعت في تعليقها على الصورة: “أنا محظوظة جدًا لوجودك، فأنت تستحقين سعادة العالم .. أنا أحبك من كل قلبي” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما .. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.