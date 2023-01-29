في الغيبوبة منذ 6 أشهر .. شريف رمزي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه صلاح في عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 05:55 مساءً - وجه الفنان شريف رمزي رسالة إلى شقيقه صلاح رمزي بمناسبة عيد ميلاده، والذي يرقد بالعناية المركزة في غيبوبة منذ 6 أشهر .

نشر شريف رمزي مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” لشقيقه صلاح من مراحل عمرية مختلفة، وفي البعض منها ظهر برفقته .

كتب في تعليقه على الصور: “النهاردة عيد ميلاد حبيب قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وانت طيب” .

تابع: “لأنه للأسف مازال في الغيبوبة اللي دخلها من 6 شهور، فبعد إذنكم بطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء .. كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا صلاح وعقبال مليون سنة .. بحبك ومفتقدك قوي” .

وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي في شهر أغسطس الماضي عن دخول شقيقه المنتج صلاح رمزي في غيبوبة تامة إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا .

وكان قد كشف شريف رمزي في تصريحات له لبرنامج “عرب وود” عن وجود شقيقه صلاح رمزي في المستشفى، مشيرا إلى أن وضعه الصحي حرج وغير مستقر .