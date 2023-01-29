كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 05:55 مساءً - وجه الفنان شريف رمزي رسالة إلى شقيقه صلاح رمزي بمناسبة عيد ميلاده، والذي يرقد بالعناية المركزة في غيبوبة منذ 6 أشهر .
نشر شريف رمزي مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” لشقيقه صلاح من مراحل عمرية مختلفة، وفي البعض منها ظهر برفقته .
كتب في تعليقه على الصور: “النهاردة عيد ميلاد حبيب قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وانت طيب” .
تابع: “لأنه للأسف مازال في الغيبوبة اللي دخلها من 6 شهور، فبعد إذنكم بطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء .. كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا صلاح وعقبال مليون سنة .. بحبك ومفتقدك قوي” .
وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي في شهر أغسطس الماضي عن دخول شقيقه المنتج صلاح رمزي في غيبوبة تامة إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا .
وكان قد كشف شريف رمزي في تصريحات له لبرنامج “عرب وود” عن وجود شقيقه صلاح رمزي في المستشفى، مشيرا إلى أن وضعه الصحي حرج وغير مستقر .
كانت هذه تفاصيل خبر في الغيبوبة منذ 6 أشهر .. شريف رمزي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه صلاح في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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