بعد مرور 20 عاما على مقتلها .. صورتان تعرضان لأول مرة للفنانة ذكرى

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 05:55 مساءً - شارك المصور والمصمم السعودي عبد الرحمن بن فهد صورتين جديدتين تعرضان للمرة الأولى للفنانة الراحلة ذكرى بعد 20 عاما على مقتلها .

نشر عبد الرحمن بن فهد هذه الصور عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “أول صورتين حصرية لذكرى تعرض للمرة الأولى” .

وأشار المصور السعودي إلى أنه قام بتعديل الصورتين من ناحية الإضاءة والألوان .

وكان قد سبق وأعلن “بن فهد” أنه اشترى حقوق صور حصرية للفنانة الراحلة، والتي سيقوم بنشرها بين الحين والآخر عبر حسابه على تويتر .

وكانت قد رحلت عن عالمنا الفنانة التونسية ذكرى في 28 نوفمبر من عام 2003، بعد أن أطلق النار عليها زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي في منزلهما بالقاهرة، وأيضا على مدير أعماله وزوجته ثم انتحر بعد ذلك .

وجاء في التقرير الطبي بعد الانتهاء من تشريح جثة ذكرى أنها أصيبت بـ 26 رصاصة في جميع أنحاء جسدها وبقيت على قيد الحياة لمدة 15 دقيقة فقط .

أما الضحيتان الأخريان للجريمة فتلقى مدير أعماله 18 رصاصة أدت لمقتله أيضا، بينما زوجته أصيبت ب 22 طلقة .. كما ذكر تقرير التشريح أن زوج ذكرى أطلق النار على نفسه بوضع البندقية في فمه مما أدى إلى وفاته على الفور .