ألوان زاهية وديكورات رقيقة: شاهدوا جولة داخل منزل ياسمين رئيس وهادي الباجوري!

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 02:51 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس مؤخرًا مقطع فيديو أثناء احتفالها بأجواء الكريسماس، كاشفة عن جزء كبير من ديكور منزلها، وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيه الفنانة عن تفاصيل دقيقة داخل منزلها.

وفي هذا التقرير انتقينا لكم بعض هذه الصور التي تٌظهر “ياسمين” في منزلها والتي تسكن فيه مع زوجها المخرج هادي الباجوري، لنستكشف منها بعض من عناصر الديكور التي تميّزه.

منزل ياسمين رئيس وهادي الباجوري

في تفاصيل منزل ياسمين رئيس، يمكن ملاحظة أن عناصر الديكور فيه تشبه شخصيتها المجنونة والجريئة لناحية اختيار الألوان، حيث ذهبت ياسمين إلى انتقاء ألوان لا يمكن أن يعتمدها أي شخص عادي.

غرف الجلوس

من خلال فيديو يظهر كلبتهما، يمكن أن نشاهد غرفة جلوس مصممة بلون الكاميل، وقد ألقت على الكنب وسائد باللون البنفسجي. إن دمج هذين اللونين معاً يعتبر أمرًا غير مألوف، إلا أنّ مع ياسمين رئيس كل شيء ممكن، فهي التي صدمت متابعيها عندما اعتمدت لشهرها قصة البوي كات، القصيرة جداً، دون سابق إنذار.

هناك غرفة جلوس أخرى في منزل ياسمين رئيس بالون الأحمر. في هذه الحالة، أي عندما يتعلق الأمر باللون الأحمر، على ربة المنزل ان تكون حذرة، فهو لون دافئ ويمكن استعماله في الصالون حيث تستقبلين الضيوف، ولكن بشرط أن تبتعدي عنه في غرفة النوم، حيث أن القليل منه في مكان النوم يكفي لحاجة أي إنسان للألون، كاعتماد اللون الأحمر على الشراشف أو الوسائد.

والبهجة تكتمل في منزل ياسمين رئيس مع غرفة جلوس أخرى مفروشة بسجادة ملونة، ويبدو أنها الغرفة التي تشكل بالنسبة لياسمين ملاذاً للراحة أكثر من غيرها، حيث يمكن أن تستخدمها لقراء نصوصها التمثيلية.

طاولة تلفاز ملونة

حتى طاولة التلفاز التي وضعت ياسمين رئيس عليها جهاز التلفاز، جمعت في تصميمها عدة ألوان أساسية بالرغم من كونها من الخشب الأسود، وهذه الألوان هي: الأخضر والأزرق والأحمر.

غرفة الملابس

في صورة نشرتها ياسمين رئيس من غرفة ملابسها “الدريسينج رووم”، لم نتمكن جيداُ من ملاحظة تفاصيلها، غير أنها تبدو وكأن خزانتها صممت من الخشب البني كما أنها صغيرة الحجم.

سفرة بسطية بلون محايد

كما نشرت “رئيس” أيضًا صورة لسفرتها البسيطة باللون الرمادي زينتها بالزينة الرمضانية والمفروشات، مما يعكس أختيارها للبساطه والهدوء في تلك الغرفة وعدم اعتمادها الألوان الحيوية الجريئة كباقي أجزاء المنزل.

ياسمين رئيس تعلن عودتها لزوجها هادى الباجوري

من ناحية أخرى، فاجأت النجمة ياسمين رئيس الجميع بعودتها لزوجها مرة أخرى المخرج هادى الباجوى، بعدما أعلنت طلاقهما فى 22 فبراير الماضي.

ونشرت ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو مجمعا لصورها مع زوجها هادي الباجوري على أنغام أغنية La Vie En Rose الرومانسية، ولم تعلق ياسمين رئيس على الفيديو واكتفت بإيموجى قلوب حمراء.

وفى 22 فبراير الماضى أعلنت النجمة ياسمين رئيس، انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى، مستعينة بسورة البقرة وغردت ياسمين، عبر حسابها على تويتر، مستشهدة بآية قرانية تقول ﷽ “وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

قصة حب هادي الباجوري وياسمين رئيس

قصة حب عاشتها النجمة ياسمين رئيس، وزوجها المخرج هادى الباجورى، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى خلال تصوير مسلسل “عرض خاص” وكان اللقاء الأول، ثم تزوجوا ودام الزواج أكثر من 12 سنة.

وخلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج “معكم”، عام 2016 تحدثت عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، في فيلم “هيبتا”، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وبعد ذلك الحب الدائم

وقالت ياسمين “من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن ما كانش فيه بينا حاجة، صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً، قاربت الست سنوات، وقلت له أنا عارفة إني هتجوزك

فيلم جديد بمشاركة الثنائي

وعلى الصعيد الفني، ينتظر الثنائي ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري عرض أحدث أعمالهما السينمائية “فيلم أنا لحبيبي“، والذي يقوم الأخير بإخراجه ويشارك الأولى في بطولته الفنان “كريم فهمي”.

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى “ياسمين رئيس” ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وعرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

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