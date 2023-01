شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تعانى من الآثار الجانبية لعلاج مرض الذئبة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت المغنية العالمية سيلينا جوميز على إعادة تشخيص إصابتها بمرض الذئبة، وذلك بعد أن أشار متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعى إلى أن يديها كانتا ترتعشان في مقطع فيديو حديث، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، شاركت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 30 عامًا مقطعًاعلى TikTok في وقت سابق من هذا الشهر عرضت خلاله مكياجها وروتين العناية بالبشرة.

الآثار الجانية لمرض الذئبة تظهر علي سلينا جوميز

في إحدى مراحل الفيديو، حاولت نجمة Only Murders in the Building أن تضع ماء ميسيلار على إسفنجة، لكن يديها بدتا غير مستقرتين، فيما أوضحت جوميز لاحقًا، أن الاهتزاز كان بالفعل أحد الآثار الجانبية الناجمة عن دواء الذئبة، وكتبت سيلينا تعليقات على مقطع محذوف الآن نشره أحد مستخدمي TikTok: "أنا أهتز بسبب دوائي لمرض الذئبة".



سلينا جوميز تعاني من رعشة بيدها

أعراض مرض الذئبة

وتم تشخيص مغنية Calm Down بمرض الذئبة في عام 2014، ووفقًا لمايو كلينك ، يحدث مرض الذئبة عندما يهاجم جهاز المناعة في جسمك أنسجتك وأعضائك :"مرض المناعة الذاتية"، ويمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن مرض الذئبة على العديد من أجهزة الجسم المختلفة بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم والدماغ والقلب والرئتين، وهو ما أُجبر جوميز على الخضوع لعملية زرع كلى في عام 2017 بسبب المرض.



سيلينا جوميز

سيلينا جوميز برفقة حبيبها الجديد

وعلى جانب آخر، كان موقع pagesix أكد علاقة النجمة العالمية سيلينا جوميز وحبيبها الجديد الدي جي الأمريكي أندرو تاجارات، من خلال نشر صورهما معًا في إحدى قاعات البولينج، حيث تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور ومقاطع فيديو لسيلينا جوميز (30 عامًا) وأندرو تاجارات (33 عامًا) أثناء استمتاعهما بموعد لطيف في قاعة The Gutter للبولينح بمدينة نيويورك، حيث شوهد "الدي جي" وهو ينظر لجوميز بسعادة وابتسامة مرسومة على وجهه أثناء استعدادها لرمي كرة البولينج.

وأشار مصدر إلى أن الثنائي كانا يتصرفان كمراهقين أثناء لعبهما الجولف، كما سمحا بالتقاط الصور معهما، حيث تقدمت مجموعة من الفتيات لالتقاط الصور مع سيلينا، وطلب أحد الشبان توقيعها.

سيلينا جوميز مازالت تعانى من فترة الانفصال عن حبيبها السابق جاستين بيبر

ويشار أيضًا إلى استمرار فيما يبدو معاناة المغنية العالمية سيلينا جوميز، من الفترة التى كانت تنفصل فيها عن حبيبها السابق جاستين بيبر، حيث تركت جوميز تعليقًا قصيرًا خاصًا بها على فيديو TikTok - فى وقت سابق - زعمت فيه أنها كانت نحيفة دائمًا خلال علاقتها السابقة مع جاستن بيبر.

تركت نجمة "The Only Murders In The Building"، البالغة من العمر 30 عامًا، رمزًا تعبيريًا لوجه حزين ردًا على المقطع الذى نشر صورًا مختلفة لها وهي تبدو "نحيفة '' كما يُزعم خلال السنوات التى كانت تواعد فيها صاحب أغنية Peaches، وحصد المقطع 3.7 مليون مشاهدة، ومع تعليق المغنية وصل إلى ما يقرب من 40 ألف إعجاب.