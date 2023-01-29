شكرا لقرائتكم خبر عن زوج جينيفر لوبيز السابق يتزوج للمرة الرابعة بحضور نجوم أبرزهم بيكهام وسلمى حايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوج المغني العالمي مارك أنتوني من عروسه الرابعة نادية فيريرا بعد خطوبة استمرت ثمانية أشهر، حيث استضاف زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد أبنائها التوأم، البالغ من العمر 54 عامًا، والمتسابقة في ملكة جمال الكون البالغة من العمر 23 عامًا، حفلًا فاخرًا مرصع بالنجوم في متحف بيريز للفنون في ميامي.



جينيفر ومارك

جينيفر لوبيز لم تحضر حفل زفاف والد أبنائها

لم يحضر حفل الزفاف زوجته السابقة جينيفر لوبيز، وزوجها الجديد بن أفليك، ولا التوأم إيمي وماكس، البالغان من العمر 14 عامًا، وأقيم حفل الزفاف في الساعة 7:30 من مساء أمس السبت، وفقًا لتقرير من موقع Hola، حسبما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



زوج جينيفر لوبيز السابق يتزوج للمرة الرابعة

سلمي حايك علي رأس الحضور في حفل زفاف مارك انتوني

وأشار التقرير إلى أن عمدة ميامي فرانسيس إكس.سواريز كان بمثابة مسؤول الزفاف في السهرة، التي حضرها عدد من النجوم من بينهم مالوما وديفيد بيكهام وروميو سانتوس، بالإضافة إلى ذلك ضم الاحتفال أسماء كبيرة أخرى مثل سلمى حايك ولين مانويل ميراندا ولويس فونسي، وبارك الأب خورخي، الزواج، قبل أن يختم الزوجان بقبلة على تبادل النذور.

ارتدت العروس فستانًا من تصميم غاليا لاهاف بينما كان العريس يرتدي من كريستيان ديور، ووصفت Hola ثوب نادية بأنه "ذو تصميم ذو ذوق رومانسي وتفاصيل دانتيل جميلة وذيل طويل وضخم."



مارك انتوني وزوجته الرابعة



مارك انتوني ونادية فيريرا

واختار مارك، أصدقائه ديفيد وكارلوس سليم، بالوقوف جانبه، وبالنسبة لنادية، كانت وصيفتها صديقتها ماريا إيلينا توروكو، التي تزوجت من كارلوس سليم دوميت، الابن البكر لكارلوس سليم.

وكان ابنا مارك، كريستيان، 21 عامًا، ورايان، 19 عامًا، من زوجته السابقة دايانارا توريس، حاضرين في يوم والدهما الخاص.

وفي مايو الماضي، احتفل الزوجان الجديدان بخطوبتهما في حفلة في Sexy Fish Miami، وأعلنت نادية عن خبر الخطوبة على إنستجرام، بإلقاء نظرة خاطفة على خاتم ألماس، كان يتوسطه حجر كبير على شكل الزمرد وحجرين أصغر على الجانبين.