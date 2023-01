شكرا لقرائتكم خبر عن "Top Gun: Maverick" أفضل فيلم.. تعرف على القائمة الكاملة لتوزيع جوائز AARP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم "Top Gun: Maverick" على الجائزة الأولى لأفضل فيلم فى حفل توزيع جوائز AARP لأفلام الكبار، يوم السبت، ومن جانبه، قال جيري بروكايمر منتج الفيلم: " لقد أنتجت أكثر من 50 فيلمًا وأكثر من 2000 ساعة من التليفزيون، ولكن كان هناك سؤال واحد ظل الجميع يسأله: "هل سيكون هناك جزء آخر من Top Gun"، وبعد ما يقرب من أربعة عقود، أصدرنا أخيرًا الجزء الثاني الذى طال انتظاره في الوقت الذي بدا أن الجميع في أمس الحاجة إليه."



فيلم Top Gun: Maverick

تفاصيل عن افلام حفل AARP

وحسبما ورد في صحيفة "Variety"، حصل المخرج إلفيس باز لورمان، على جائزة أفضل مخرج من قبل نجم الفيلم أوستن بتلر، كما تم تكريم فيلم السيرة الذاتية في فئة أفضل كبسولة زمنية، وحقق فيلمThe Old Man - الذي تم تجديده لموسم ثانٍ في يونيو 2022 - نجاحًا مماثلاً في الحفل، حيث حصل الممثل الرئيسي جيف بريدجز، على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني، وكان أداء العرض جيدًا بشكل عام مع إيماءة في فئة أفضل المسلسلات التلفزيونية أيضًا.

أقيمت أفلام الكبار، التي استضافها الممثل آلان كومينغ، في فندق بيفرلي ويلشاير، في بيفرلي هيلز، حيث تم تكريم جيمي لي كورتيس بجائزة الإنجاز الوظيفي التي قدمها بريان تيري هنرى.

وسيتم بث الجوائز في جميع أنحاء البلاد من خلال Great Performances في 17 فبراير في تمام الساعة 9 مساءً. PT / 8 مساءً. CT على PBS و pbs.org/moviesforgrownups وتطبيق PBS Video.

الإنجاز الوظيفي: Jamie Lee Curtis

أفضل فيلم / أفضل فيلم للكبار: Top Gun: Maverick

أفضل ممثلة: Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at One”)

أفضل ممثل: Brendan Fraser (“The Whale”)

أفضل ممثلة مساعدة: Judith Ivey (Women Talking)

أفضل ممثل مساعد: Judd Hirsch (The Fabelmans)

أفضل مخرج: Baz Luhrmann (“Elvis”)

أفضل كاتب سيناريو: Kazuo Ishiguro (“Living”)

أفضل فرقة: " She Said"

أفضل لعبة بين الأجيال: " Till "

أفضل كبسولة زمنية: " Elvis "

أفضل قصة حب لدى الكبار: "Good Luck to You، Leo Grande"

أفضل فيلم وثائقي: " Gabby Giffords Won’t Back Down "

أفضل فيلم أجنبي: The Quiet Girl (Ireland)

أفضل ممثلة (تلفزيون): Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

أفضل ممثل (تلفزيون): Jeff Bridges ("The Old Man")

أفضل مسلسل تلفزيوني: The Old Man

أفضل فيلم تلفزيوني / Limited Series: " Black Bird "