شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصورتهما معًا: تستحقين سعادة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها برفقه والدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة التى احتفت بها بمناسبة عيد والدتها: "عيد ميلاد سعيد، أنا لا شيء بدونك، لا يمكنني أبدًا أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل ما فعلته وتفعلينه من أجلي، فأنا محظوظة جدًا لوجودك، فأنت تستحقين سعادة العالم.. أنا أحبك من كل قلبي".



تغريده هنادي مهنا على انستجرام

هنادي مهنا تكشف نصائح والدتها لها مع زوجها

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة هنادي مهنا عن طبيعة علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، مشيرة إلى أنها تهتم به دائمًا بناء على نصيحة والدتها لدرجة أنها "بتكوي الفانلات بتاعته" وأنها تقدم له الإفطار بشكل يومي وأن والدتها تحضر له الإفطار حال نزولها مبكرًا للتصوير، قائلة خلال تصريحات في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي " والدتي بتنصحني بالحاجات العادية لازم يبقي فيه اكل في البيت لازم تاخدي بالك منه..لازم تكوي الفانلات انا كانت وجة نظري في الأول ان الفانلات حاجة مش بانية فليه تتكوي..بتقعد تقولي بقي عشان البكتريا".

وأضافت هنادي " انا دلوقتي مش بكوي فانلاته بس هي حاجة من المسؤليات طبع، ولو انا مثلا في الشغل ماما بتقعد قدام التلفزيون تكويها وتعملي كل حاجة في البيت".

من الشائعات التي يتم إطلاقها باستمرار حول انفصالها عن زوجها، معتبرة أن ذلك أفضل من الحسد وقالت "الموضوع مضحك وبيضحكني أوي وقلت كويس أنهم مشغولين في الكلام وده ومتخيلينا أننا بينا خلافات أحسن ما يحسدونا".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: بتكلم 3 لغات غير العربية، وأنا بحاول دلوقتى اتعلم أكتب عربى بس بعرف أقرا بالطبع وبتلخبط بين الصاد والسين، وكمان بغلط بين الذال والزين والظاء، ويمكن تاعبينى علشان ببدأ متأخرة وعمرى ما أخدت دروس عربى وأنا صغيرة.

وتابعت: "والدتى فرنساوية، وكانت كل اللغة في البيت بالفرنسية، في الأول كنت بجيب حد يقرأ لى وأكتب بالفرانكو واحفظ بالحروف الإنجليزية، لكن دلوقتى بقيت أقرأ الاسكريبت بالعربى، وأنا بدأت بالصعيدى وبحبها جدا، وعملت أفراح إبليس ولما حد بيقول كلمة غلط بالصعيدى بترن وكأنها لغتى الأم".