شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" كامل العدد فى أول عروضه بمهرجان روتردام السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الأول لفيلم "كيرة والجن" فى النسخة الـ52 من مهرجان روتردام السينمائى الدولى إقبالاً جماهيريًا كبيرًا على الفيلم، حيث امتلأت قاعة العرض عن آخرها، ومن المقرر أن يعرض الفيلم عرضًا ثانيًا اليوم الأحد 29 يناير، حيث يعرض الفليم كجزء من برنامج Limelight، الذي سيعرض أفلامًا رائجة اعتبارًا من عام 2022".

وانطلق فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض المصرية يوم 30 يونيو الماضى، واستطاع خلال فترة عرضه تحقيق ايرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطيًا فيلم "الفيل الأزرق2" الذي حقق 104 ملايين جنيه وقت عرضه عام 2019.





كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال،