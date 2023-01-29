شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة التونسية عائشة بن أحمد، منذ قليل، وفاة والدها، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "لقد رحل أبى"، دون أن تكتب أى تفاصيل عن سبب وفاته أو موعد تشييع الجنازة أو العزاء.

النجمة التونسية عائشة بن أحمد كانت قد بدأت تصوير مسلسلها الجديد "مذكرات زوج" التي تشارك في بطولته بجوار النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، والتي تخوض به السباق الرمضانى المقبل، بداية شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من كل الاستعدادات التحضيرية للعمل.

"مذكرات زوج" يتكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة، اطرق لطفى، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثاني الذي يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد في الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

وشاركت النجمة عائشة بن أحمد في شهر رمضان الماضى مسلسل "ملف سري" بطولة، هانى سلامة، ماجد المصرى، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز