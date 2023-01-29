الصورة الأولى لإبنة الفنان صلاح السعدني “المحجبة”.. تُشبه شقيقها أحمد تمامًا – شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 12:50 مساءً - يتمتع الفنان الكبير صلاح السعدني الشهير بالعمدة بجماهيرية كبيرة في الوسط الفني وخارجه، حيث يعد واحدًا من أهم الممثلين في تاريخ الدراما المصرية والعربية، ولكنه حريص دائما منذ سنوات طويلة على إبعاد عائلته عن الإعلام

فبخلاف نجله الفنان الشاب أحمد السعدني، تظل عائلة عمدة الدراما بعيدة عن الأضواء، وكثيرين لا يعلمون أن “السعدني” لديه إبنه أيضًا تٌدعى “ميريت” ظهرت مع والدها وشقيقها لأول مرة في إحدى الفاعليات الفنية التي شهدت تكريم والدها.

الفنان القدير صلاح السعدني وإبنته ميريت

عائلة صلاح السعدني

تزوج الفنان صلاح السعدني طوال حياته مرة واحدة فقط من خارج الوسط الفني، وأنجب نجله أحمد السعدني الذي اختار أمتهان التمثيل على نهج والده، ونجلته ميريت السعدني التي أبتعدت تمامًا عن الفن وتدينت وارتدت الحجاب واختارت الحياة الأسرية وتزوجت ورزقت بعدد من الأبناء.

صاح السعدني ونجليه: أحمد السعدني وميريت السعدني

أحدث ظهور لـ ميريت السعدني

ويعد آخر ظهور لـ ميريت السعدني حينما ظهرت برفقة شقيقها “أحمد” في عزاء زوجة الفنان خالد زكي التي وفاتها المنية في شهر سبتمبر الماضي 2021، حيث حرصت “ميريت” على مواساة صديق والدها، واستطاعت أن تخطف عدسات المصورين المتواجدين حول قاعة العزاء، فظهرت في عدة لقطات إلى جانب شقيقها الأكبر.

أحمد السعدني وشقيقته ميريت في عزاء زوجة الفنان خالد زكي

شائعة وفاة صلاح السعدني تتصدر الترند

هذا وقد تصدرت شائعة وفاة عمدة الدراما العربية والمصرية، النجم القدير صلاح السعدني تريند جوجل، حيث تفاعل ملايين المصريين والكثير من رّواد التواصل الاجتماعي بالبحث حول حقيقة الشائعة ومصدرها، خاصًا أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعة وفاة صلاح السعدني، كغيره من الفنانين الكبار الذين تطاردهم شائعة الموت.

إلى أن خرج د/ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ونفى تلك الشائعة، وذلك بعد تواصله مع الفنان الشاب أحمد السعدني وأكد له أن والده بصحة جيدة.

أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده

من جانبه، علّق الفنان أحمد السعدني، على شائعة وفاة والده، الفنان الكبير صلاح السعدني، التى انتشرت خلال الساعات الماضية، حيث نفى أحمد خبر الوفاة، مؤكدًا أن والده بخير، وكتب في تدوينه عبر حسابه على موقع “فيسبوك“: “أبويا بخير الحمدلله.. إن شاء الله تنشل يالى كتبت الشائعة “.

منشور أحمد السعدني عبر «فيسبوك»

نهال عنبر: صلاح السعدني بخير وشائعة وفاته سخيفة

كما نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقالت نهال عنبر فى تصريح محلّي: “وفاة صلاح السعدني شائعة سخيفة والفنان الكبير بصحة جيدة ومتواجد بمنزله وتأكدت من ذلك من ابن شقيقه أكرم السعدني”.

مسيرة صلاح السعدني

يُذكر أن النجم صلاح السعدني، بدأت نجوميته تلمع وتزدهر بعد تقديمه الجزء الأول من ملحمة “ليالي الحلمية” نهاية الثمانينيات من القرن الماضى، تلك المرحلة التى سيطرت على السينما “أعمال المقاولات”، هنا كانت الفرصة الذهبية للنجم للانطلاقة الحقيقية من بوابة التليفزيون التى ثبت فيها أقدامه منذ ظهوره بمسلسل “أبنائى الأعزاء شكرًا” فى نهاية السبعينيات.

سر لقب “عمدة الدراما”

حصل النجم القدير صلاح السعدني على العديد من الألقاب من جمهوره وعشاقه، وكان من اللقب الأبرز هو لقب “عمدة الدراما”، ويأتي هذا اللقب لما قدمه السعدني طوال رحلته الفنية سواء على مستوى السينما أو الدرما؛ حيث يعد صلاح السعدني هو أكثر الممثلين تميزًا الذين جسدوا دور “العمدة” على الشاشة، وذلك لما قدمه في مسلسل “ليالي الحلمية” بدوره “العمدة سليمان غانم” طوال 5 أجزاء متتالية.

العمدة “سليمان غانم” عمدة قرية ميت أبو غانم الذي توجّه للقاهرة للأخذ بثأر والده من عائلة البدري ثم استقر وتزوج نازك السلحدار، سليمان غانم هو الدور الذي أتقنه صلاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية، ودور العمدة ليس الدور الأول في حياة صلاح الفنية فأتقن دور عمدة جعفر في مسلسل حصاد الشر، وبفضل هذا الدور أصبح السعدني أشهر عمدة في مصر.

وحصل السعدني على إشادات واسعة من قبل النقاد، كما حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور، ومن بعد الجزء الأول من ليالي الحلمية اقترن معه لقب “عمدة الدراما”.

وفى السينما شارك صلاح السعدني فى عدد من الأفلام المهمة، منها: “الأرض، أغنية على الممر” اللذان تم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، فضلًا عن أفلام مثل “ملف فى الآداب، مهمة صعبة جدا، الرصاصة لا تزال فى جيبى، صراع الأحفاد، زمن حاتم زهران، فوزية البرجوازية، قضية عم أحمد، الحلال يكسب، فتوة الناس الغلابة، جبروت امرأة، الغول”.

آخر أعمال صلاح السعدني

وكان آخر الأدوار التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013، مع المخرج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف سماح الحريري، ويتناول المسلسل زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في أجواء الصعيد ، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني.

وابتعد صلاح السعدني وترك فراغا كبيرا، سيطرت عليه حالة من الحزن بعد وفاة أقرب أصدقائه ورفقاء رحلة إبداعه، الذى قال إنهم يمثلون جزءا مهما من عمره، وجمعته معهم أجمل ذكريات الصبا والشباب، نور الشريف ومحمد وفيق ومحمود عبد العزيز، وأسامة أنور عكاشة، وإسماعيل عبد الحافظ ومحمد صفاء عامر، كما عانى من بعض الظروف الصحية.

وكرّم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، قبل أشهر الفنان القدير صلاح السعدني، رغم غيابه عن المهرجان، لكنه لم يحضر المهرجان، وأكد الفنان أشرف عبد الباقي، أنّ هناك وفدًا من نقابة المهن التمثيلية سيحتفلون معه في منزله.

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