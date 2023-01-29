استخدمت حقن تفتيح بشرة.. تسريب صورة صادمة لـ “ياسمين عز” من أيام المراهقة ببشرة سمراء.. لن تعرفوها!

كتب امير فتحي في الأحد 29 يناير 2023 12:50 مساءً - تصدر اسم الإعلامية ياسمين عز الترند علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب انتشار صور لها وهي في فترة المراهقة.

ظهرت ياسمين عز في الصور بملامح مختلفة تماما وأيضا لون بشرة مختلفة فظهرت الآن بلون أفتح من بشرتها خلال هذه الفترة.

وعلّق عدد كبير من الجمهور على صورة ياسمين عز قبل التجميل وبعده، وأكد عدد كبير منهم أن لون البشرة أصبح مختلف بشكل تام، وأكد بعضهم أنها استخدمت حقن تفتيح ” جلوتاثيون” للحصول على جسم أبيض.

صورة متداولة لياسمين عز عبر السوشيال ميديا

وكانت أبرز تلك التعليقات: “صورة ياسمين عز قبل التجميل وبعده ملاحظين أبسط حاجة لون البشرة خدوا بالكم من لون جلد الجسم رغم إنها حاطة نفس الـ2 ك ميكب علشان تعرفوا إنها استخدمت حقن تفتيح.

طبيبة تجميل تكشف اسم حقن التفتيح

وردّت الدكتورة ولاء أبو الحجاج إخصائي جراحة التجميل أن حقن الجلوتاثيون هي إحدى التقنيات المستخدمة لتفتيج البشرة، ولها تركيزات متعددة، وتعتمد على استخدام مادة الجلوتاثيون التي تعتبر أحد مضادات الأكسدة القوة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم وتحفيز وتحفيز الخلايا والأنسجة.

وأشارت أبو الحجاج أيضًا قد تكون “الإضاءة” قد ظلمت المذيعة ياسمين عز في بداية ظهورها على الشاشة.

من هي ياسمين عز؟

ياسمين عز، هي مذيعة مصرية درست الإعلام، كما اكتسبت شهرتها بتقديمها برنامج «عز الشباب» على روتانا مصرية، ثم بعد سنوات تم اختيارها من قبل المخرج مجدي أبوعميرة، للمشاركة في بطولة مسلسل «بره الدنيا» بطولة شريف منير عام 2010.

وتأهلت لتقديم برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر» منذ سنوات، من بعدها قدّمت برنامج «حديث المساء»، بدلًا من الإعلامية سهام صالح، عبر القناة ذاتها، ثم برنامج المنوعات «ليلة الخميس»، حتى بدأت برنامجها الجديد الحالي «كلام الناس».

تصريحات أثارت الجدل لـ ياسمين عز:

وتثير الإعلامية ياسمين عز الجدل بتصريحاتها مع ضيوفها في برنامجها المذاع على إحدى القنوات الفضائية.

تتعلق معظم تصريحاتها عن العلاقات الزوجية والعاطفية، وكيف يمكن للمرأة أن تكسب الرجل ووجوب الطاعة لزوجها، وكان آخر تصريح استفز عدد كبير من الفتيات هو “الراجل المصري مفيش أحن منه في العالم.. بيتنافسوا برا عليه”.

في إحدى الحلقات استضافت محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهي تتغزل في اللاعب، ووصفه البعض بأن الإعلامية بدأت تخرج عن دائرة إدارة الحوار للحديث بشكل عشوائي عن رأيها الشخصي “أنت مورد وخدودك حمرا”.

أثارت أيضا غضب الكثيرين بعد حديثها عن واقعة عروس الإسماعيلية الذي قام زوجها بضربها في الشارع يوم زفافهما، حيث قالت “أصيلة ولمت دنيتنا”، هذا ما دفع البعض يتهمها بالتحريض على العنف ضد المرأة “الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه.

وتابعت: “هذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها ورجلها، ومش معقول هتبوظ ليلتها وفرحها وحب 13 سنة عشان موقف احنا مش عارفين تفاصيله، مش كل اللي تشوفه أو تسمعه في كاميرا فيديو اتصور في شارع أو في بيت تصدقه”.

وكذلك كان لها تصريحات فيما يخص موضوع الخيانة في عام 2020، حيث قالت “لما الراجل يحب حد تاني غيرك ده يعتبر مش خيانة.. لما زوجك يكون محبوب في عمله، وله زميلات يتعامل معهن بلطف، فتهديه مثلًا إحدى زميلاته وردة، فإن ذلك لا يعد خيانة، زوجك رجل محبوب، تقبلي هذا، مستنكرة الاتهامات التي تُطال الرجال بأن عيونهم بصاصة”.

بلاغ للنائب العام ضد ياسمين عز

تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الإعلامية ياسمين عز، إذ قالت عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك: تم تقديم البلاغ للنائب العام، ولكل السيدات والرجال المحترمين الانضمام للبلاغ برقم ١٩٥٨ لسنة ٢٠٢٣.

واستكملت: كما تم تقديم طلب للتدخل لكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونقابة الإعلاميين ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان طارق سعده نقيب الإعلاميين، قد أصدر قراراً بإحالة ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس بقناة mbc مصر، للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.

وقال نقيب الإعلاميين، إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بشكوى ضد الإعلامية المصرية ووجهت إليها رسالة شديدة اللهجة من خلال منشور تصدر التريند مؤخرًا عبر موقع التواصل لإجتماعي “فيسبوك“.

فيما ردت عليها ياسمين عز، بقولها: “البرنامج هدفه الأساسي هو الحفاظ علي كيان الأسرة.. وإذا كان لدي صاحبة الرسالة اعتراض علي الحفاظ علي كيان الأسرة، والمبادئ والأخلاقيات التي تربينا عليها.. هذا شأنها الخاص، ولديها منبرها الذي تستطيع أن تقول فيه كما تشاء.. وأن تمارس فيه أفكارها الشخصية.. ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن المنصب الرسمي لا ينبغي العبث به بآراء شخصية”.

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