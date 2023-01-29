شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك فى عطلة نهاية الأسبوع بصحبة أبنائهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر العروسان جينيفر لوبيز وبن أفليك أثناء خروجهما مع أطفالهما، حيث انضم الأطفال سيرافينا أفليك، 14 عامًا، وصمويل أفليك، 10 أعوام، إلى والدهما، البالغ من العمر 50 عامًا، وزوجة أبيه الجديدة، البالغة من العمر 53 عامًا، وابنتها إيمى مونييز، 14 عامًا، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع كعائلة واحدة.

وظهرت نجمة Bronx-bronx في إطلالة بعيدا عن المألوف، حيث ارتدت معطف فرو رمادى فاتح وقميص قصير وبنطلون جينز، فى حين غطت ممثلة Shotgun Wedding عينيها بزوج أنيق من الظلال، وكانت تحمل فى إحدى يديها حقيبة جلدية زرقاء بحزام طويل معلق، وتمسك يد زوجها بن أفليك، باليد الأخرى.



جينيفر وبن في السيارة

صُمم بنطلون جينز لوبيز باللون المتوسط ​​بقصة مستقيمة مع حذاء رمادى، وأكمل "بن أفليك" التناسق مع إطلالة زوجته، بارتداء ألوان محايدة، حيث ارتدى قميص أبيض برقبة دائرية تحت كنزة صوفية باللون البيج، مع جاكيت "بومبر" داكن اللون، وإضافة سروال كاكى مع حذاء رياضى متعدد الألوان.

وكان الأطفال الثلاثة يرتدون ملابس غير رسمية، واختارت "إيمى" كنزة سوداء كبيرة المقاس وسروال زيتى، فى حين ارتدت "سيرافينا" كنزة من النوع الثقيل باللون الأخضر الزيتونى مع بنطال أحمر منقوش وحذاء رياضي، وألقى شقيقها الأصغر سام نظرة أحادية اللون فى بدلة رياضية زرقاء مع حذاء رياضى مطابق.

ولم يظهر فى المشهد شقيق إيمى التوأم ماكس مونييز، الذى أنجبته "جى لو" من زوجها السابق مارك أنتونى.



جينيفر وبن وابنائهما



جينيفر وبن

تنبؤات مونى فيدنت الكارثية لـ جينيفر لوبيز وبن افليك

ويعيش النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك قصة حب خيالية بعد الزواج العام الماضي، رغم رواج الكثير من الشائعات منذ كانا معًا، لكن يبدو أن الأمور بين الاثنين تسير بسلاسة، حيث يبدو أنهما سعيدان فى الصور التى التقطها المصورون، ومع ذلك تنبأ أحد العرافين - في وقت سابق - بتنبؤات غير مشجعة للزوجين.

أشارت مهونى فيدنت، المشهورة بتنبؤات المشاهير، إلى أن هناك حبًا صادقًا بين المغنية والممثل ولن يكون قلة الشعور هو الذى سيؤدى إلى انهيار الزواج، ووفقًا لـ El Espectador ، قال الطبيب النفسى إن المشاكل التى تعانى منها جى لو هى ذات طبيعة عائلية وترجع إلى حقيقة أن شخصًا يحسدها قد قام بالسحر عليها ، مما سيؤدى إلى نهاية زواجها من أفليك.



جينيفر لوبيز وبن افليك وأبنائهم فى نزهة



نزهة عائلة لجينيفر لوبيز وبن افليك واطفالهم

وقدمت مهونى تفاصيل توقعها، مشيرة إلى أن أطفالJLo ، ماكس وإيمى ، نتاج زواجها من مارك أنتونى، سيتعارضون مع الأطفال الثلاثة الذين أنجبهم بن أفليك من جينيفر جارنر: فيوليت وسيرافين وصموئيل.

وفقًا للعراف، فإن هذا الموقف سيجعل علاقتهما معقدة ، مما سيؤدى فى النهاية إلى طلاقهما، ويضيف El Espectador أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها إلقاء كلمة "طلاق" حول بينيفر، ففى السابق ترددت شائعات بأن شخصية جنيفر لوبيز المسيطرة والمتطلبة كانت ستطغى على الممثل ، الذى لم يكن سعيدًا جدًا وكان يفكر فى الانفصال.