شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جاستين بيبر ترتدى جاكت زوجها أثناء ظهورها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثروة الهائلة الذى يمتلكها الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين لا تمنعهما من مشاركة بعضهما لأزيائهما مثلما حدث مؤخرًا مع التقاط عدة صور لهايلى أثناء ارتدائها نفس الجاكت الخاص لـ بيبر، وفقًا للصور الذى نشرها تقرير موقع الديلى ميل مؤخرًا ورصد فيها ظهور هايلى بالدوين أثناء سيرها في شوارع نيويورك.



جاستين بيبر

من ناحية أخرى سبق وتصدرت هايلى بيبر غلاف مجلة فوربس مؤخرًا خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتعرضت هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترض أن يحييها.



زوجة جاستين بيبر

كما تعرضت فى الحوار لسر صورتها مع حبيبة زوجها السابقة سيلينا جوميز بعدما أشعلا وسائل التواصل بالصورة التى تجمعهما خلال حضورهما حفل لمتحف أكاديمية الصور المتحركة، وظهرتا في حالة من التوافق معا ويتبادلان الابتسامات أثناء أخذ بعض اللقطات لهما، وبهذه الصور أجبرت كل من سيلينا وهايلي المعجبين على التوقف عن نشر الشائعات حول توتر علاقتهما بسبب جاستن بيبر.