شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى وملحم زين يجتمعان فى حفل غنائى بالإمارات 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الثنائى وائل كفورى وملحم زين، في حفل غنائى في أبو ظبى بالإمارات، يوم الجمعة 10 فبراير المقبل، ويقدمان مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتهما الرومانسية بمناسبة عيد الحب.

وطرح المطرب اللبنانى ملحم زين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

من ناحية أخرى طرح ملحم مؤخرًا أغنية "لما الحكي"، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.

وكان ملحم زين قد شارك فى أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت مع عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي وهم: صابر الرباعى، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال وائل أغنية بعنوان "ست الكل" والتي قام بطرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.